Arranque de la Línea 4 contempla periodo de pruebas operativas: Quirino

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que el arranque de la Línea 4 del Tren Ligero corresponde a un proceso planeado de puesta en marcha, el cual contempla un periodo inicial de pruebas para evaluar flujos de usuarios, frecuencias y condiciones reales de operación.

El alcalde explicó que, como ocurre en proyectos de infraestructura de gran escala, durante esta etapa se han identificado observaciones operativas que ya están siendo atendidas a través de una mesa permanente de coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de fortalecer el servicio y garantizar condiciones adecuadas para las y los usuarios.

“Decirles que efectivamente, si recordamos estos 15 días de arranque, entre otras cosas, iban a ser 15 días de pruebas, todos son gratuitos para ver cualquier situación que tenga que ver con los flujos, digamos con todo lo que es la dinámica normal de los trenes”, explicó.

Gerardo Quirino indicó que la afluencia registrada en los primeros días de operación refleja la demanda existente de este sistema de transporte y su impacto en la movilidad de habitantes de Tlajomulco y del sur del Área Metropolitana de Guadalajara.

Asimismo, precisó que el Gobierno de Tlajomulco atiende las responsabilidades que le corresponden, principalmente en vialidades aledañas, accesibilidad urbana y mejora de entornos, mientras que las obras relacionadas directamente con estaciones e infraestructura ferroviaria son competencia de los ámbitos federal y estatal, en coordinación con Ferromex.

El presidente municipal también se refirió a los avances en proyectos viales como el Circuito Metropolitano Sur y la carretera a Chapala, los cuales forman parte de la agenda metropolitana de movilidad.

“Me da mucho gusto y agradecemos al secretario de Infraestructura, a la coordinadora Karina y desde luego a nuestro gobernador, porque no han soltado a Tlajomulco y las principales obras viales que hoy se desarrollan en la ciudad se han concentrado aquí y van muy avanzadas”, señaló.