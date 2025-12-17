Comienza periodo vacacional de invierno en Educación Básica de Jalisco

A partir de este miércoles 17 de diciembre, inicia el periodo vacacional de invierno para 1 millón 606 mil 995 estudiantes y 84 mil docentes de escuelas públicas y privadas de Educación Básica en Jalisco, que incluye educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con el calendario oficial, las y los alumnos reanudará́n actividades escolares el lunes 12 de enero de 2026, una vez concluidos los Talleres Intensivos para Personal con Funciones de Dirección y Personal Docente, programados del miércoles 7 al viernes 9 de enero.

Estas jornadas formativas tendrán como eje el enfoque “Ser y hacer en comunidad de aprendizaje”, con el propósito de fortalecer la formación continua del magisterio, fomentar el trabajo colaborativo y promover la reflexión colectiva sobre la práctica educativa, a fin de consolidar comunidades de aprendizaje en las escuelas de Educación Básica.

En el caso del personal con funciones directivas, los talleres estarán orientados a reflexionar sobre el acompañamiento pedagógico y el liderazgo escolar, mediante el análisis de experiencias y el intercambio entre pares, con el objetivo de favorecer una gestión centrada en el desarrollo profesional docente y el fortalecimiento del trabajo colegiado.

Para el personal docente, las actividades se enfocarán en el análisis crítico y situado de la práctica educativa, a partir del intercambio de saberes y experiencias, buscando fortalecer el bienestar docente, el trabajo colaborativo y la construcción de aprendizajes en comunidad.

El Calendario Escolar 2025-2026 se encuentra disponible para consulta en el sitio web oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante el receso escolar, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) invita a las familias a disfrutar del Festival de Invierno Ilusionante 2025, que ofrece actividades culturales y recreativas gratuitas para todas las edades en el Centro Histórico de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, durante el mes de diciembre y hasta el 7 de enero.