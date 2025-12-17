Están listas para votarse en el Congreso las reformas secundarias en materia de transparencia

. Alejandro Barragán diputado de Morena y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana.

Están listos los dictámenes de las leyes secundarias para poner a funcionar el nuevo modelo de transparencia en Jalisco. La idea era que quedaran aprobadas antes del fin de año. Sin embargo, como el tema de la aprobación del Presupuesto Estatal tuvo preponderancia se dejó pendiente el tema, afirmó el diputado de morena, Alejandro barragán Sánchez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Sistema Anticorrupción y Ética en el Servicio Público.

El Congreso local tiene hasta el 14 de enero para aprobar las reformas respectivas y crear la Agencia de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos Personales, por lo que tendrán pocos días para sesionar, tras las vacaciones navideñas.

“Todo el proyecto armonizado con la ley federal está terminado y listo para la sesión. Desafortunadamente en esta semana que se acaba de aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, pues se acapararon todos los focos y toda la atención a ese proyecto tan importante y creo que, aunque también era importante que saliera aprobada esta propuesta, todavía tenemos unos días, hasta el 14 de enero para que se pueda aprobar”, indicó.

No debe haber problemas para que se aprueben las leyes secundarias en materia de transparencia, antes del 14 de enero, ya que el tema se definió en consenso con todas las fuerzas políticas, dijo el legislador.

Barragán Sánchez precisó que en estos días cualquier ciudadano puede seguir haciendo solicitudes de información a los sujetos obligados y se le debe responder.

“Los ciudadanos seguramente tendrán todavía la oportunidad de seguir haciendo solicitudes a los sujetos obligados, los que no estén de vacaciones, y en este momento, la propia oficina de transparencia de cada sujeto obligado, tendrá que hacer la respuesta como lo marca la ley. Sin embargo, en caso de que hubiera un recurso, espero que, para el 14 de enero, cuando regresemos todos d vacaciones y que se apruebe la ley la Contraloría haría las veces de sujeto obligado”, subrayó.

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI) ya quedó extinto y ahora se deberán reformar también las atribuciones que tendrán la Contraloría estatal, las contralorías municipales y los órganos internos de control de los Poderes Legislativo y Judicial, para asumir parte de las facultades que ejercía el ITEI.