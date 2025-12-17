Hay elementos legales para que el Congreso abra juicio político contra el director del SIAPA

. .

La Comisión de Responsabilidades del Congreso le ha puesto trabas a Javier Becerra Ramos, director de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos, para ratificar el juicio político en contra del director del Sistema intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Juárez Trueba.

La solicitud de juicio político se presentó desde el 11 de septiembre y no se pudo ratificar la petición, porque al promovente se le impidió el ingreso al edificio de Juárez, casi esquina Corona.

Becerra Ramos dijo que una de las razones centrales para que se someta a juicio político a Juárez Trueba es que como responsable del SIAPA, incurre en una falta grave al violar el derecho de las personas a recibir agua potable, ya que se persiste la entrega de agua turbia en decenas de colonias, esto pese al reciente incremento de 9.6% a la tarifa del agua.

“Nuestro juicio que presentamos estaba debidamente sustentado para que se le diera trámite. Yo creo que a alguien de esta Comisión ‘le tembló la mano’ o como dicen popularmente ‘le dio frío’ porque sabía que teníamos toda la razón sobre los aspectos que presentamos y los sustentos, que iba debidamente motivado y fundada nuestra queja”, dijo.

El activista dio a conocer que interpuso otros procesos legales contra el director del SIAPA. Uno de ellos está vigente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ya lo citaron a ratificar la querella contra Antonio Juárez Trueba. Además, hay otra denuncia que se presentó ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

“También tenemos novedades, porque la nueva fiscal (Ernestina Godoy), al parecer desempolvó dicha carpeta y ya nos están citando a la ratificación. Por lo que respecta a la Fiscalía Anticorrupción también tenemos novedades, platicamos con ellos y nos dijeron que efectivamente está sustentada dicha denuncia, nada más estamos esperando que la contralora nos dé luz verde para poder judicializarla”, explicó.

Javier Becerra lamentó que la Comisión de Responsabilidades no actué con libertad y se trate de proteger al titular del SIAPA.

Por otro lado, Becerra Ramos solicitó al SIAPA demostrar que el agua de la planta potabilizadora número 2 “Las Huertas”, en Tlaquepaque, está limpia, pues hay quejas de que puede estar contaminada con metales pesados y de ahí se surte agua para el oriente de la metrópoli.