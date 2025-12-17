Laura Haro presume cierre de año de PRI Jalisco con unidad; cuestiona obra de Linea 4

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, afirmó que el partido cierra el año con unidad interna, trabajo territorial y una renovación casi total de sus estructuras municipales, tras concluir la reorganización de los 125 comités del estado.

“Somos el único partido al que le importa Jalisco”, sostuvo la dirigente, al destacar que más del 50 por ciento de las dirigencias municipales serán encabezadas por mujeres y más del 30 por ciento por jóvenes. Subrayó que la apuesta del PRI combina renovación y experiencia. “La experiencia jamás se jubila y hay que respetar a los priistas que nos dieron partido y estabilidad”, dijo.

Haro adelantó que a inicios de 2026 el PRI presentará un “gran proyecto de país”, acompañado de una consulta nacional. “Si bien somos una oposición, hay que ser opción, hay que ser propositivos”, afirmó, al señalar que Jalisco volverá a ser referente en trabajo territorial y cercanía con la ciudadanía.

En materia de movilidad, la dirigente priista cuestionó la operación inicial de la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco, obra impulsada por gobiernos de Movimiento Ciudadano, tras las quejas de usuarios por fallas en el servicio y obras inconclusas. “Es un modelo de deuda, de opacidad y de ineficiencia”, aseguró, al advertir problemas de interconectividad, elevadores fuera de servicio y afectaciones a personas con discapacidad y adultos mayores.

“De poco o de nada sirve que hoy se crea que esto será la panacea si no hay interconectividad con las otras líneas del tren ligero”, remarcó, al recordar que el PRI construyó tres de las cuatro líneas existentes y sin endeudamiento.

Respecto al presupuesto estatal aprobado en el Congreso local, Haro defendió la postura de la fracción parlamentaria del PRI de acompañar el dictamen, al considerar que incorporó propuestas del tricolor.

“Nuestros tres legisladores hicieron planteamientos oportunos y claros”, señaló, en temas como fortalecimiento del campo, apoyo a jóvenes y mujeres, seguridad, educación y fortalecimiento municipal. La dirigente rechazó divisiones internas y llamó a la unidad política. “Aquí caminamos juntos… queremos que le vaya bien a Jalisco y a México”, expresó.

Finalmente, Laura Haro lanzó críticas al gobierno federal encabezado por Morena, al que responsabilizó de diversas crisis nacionales.