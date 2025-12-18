Cae “El Araña” en las redes de la justicia por asesinato de influencer Esmeralda Ferrer y su familia

esmeraldafg222

La Fiscalía de Jalisco parece haber encontrado la hebra para deshilvanar la trama del asesinato de cuatro integrantes de una familia oriunda de Michoacán quienes aparecieron muertos en una camioneta que llevaba casi tres días abandonada en el Barrio de San Andrés, al oriente de Guadalajara, en agosto de este año.

Aunque se mantuvo cuatro meses prófugo, cayó en “las redes” de los agentes investigadores, un hombre apodado “El Araña”, propietario de un taller situado en la Avenida Ejido, en donde el pasado 19 de agosto, las cuatro víctimas, entre ellas la influencer Esmeralda Ferrer, fueron masacradas a balazos, y de ahí sus cadáveres sacados en el vehículo en donde habrían de ser descubiertos la mañana del viernes 22 de ese mes.

El fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, informó la captura del sujeto sospechoso, concretada la madrugada de este jueves 18 de diciembre, mediante un cateo en el municipio de Tonalá, a través de labores de inteligencia que permitieron ubicar el domicilio en donde “El Araña” se escondía.

EL HALLAZGO DE LOS CUERPOS

La tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años de edad, residente de Michoacán, fue encontrada muerta a tiros, junto con los cuerpos de sus hijos Regina, de 7 años, y Gael Santiago, de 13, así como el de su marido, Roberto Carlos Gil Licea, de 36.

Los cadáveres de la influencer y su cónyuge estaban -ocultos con llantas y objetos que les echaron encima- en la caja de una Ford Ranger Pickup, color gris, de reciente modelo, mientras que los dos menores de edad, hijos de la pareja, se encontraban en la cabina del vehículo envueltos en un solo bulto de plástico.

Familia encontrada muerta en Guadalajara

El automotor fue encontrado en la Calle Jorge Delorme y Campos al cruce con Pensador Mexicano, la mañana del viernes 22 de agosto, y con las primeras indagatorias, la Vicefiscalía de Investigación Criminal y su área de Homicidios Intencionales pudieron establecer que la pickup con los restos de la familia, fue abandonada en esa confluencia desde la noche del martes 19 de agosto, después de que salió de un taller mecánico denominado “Amortiguadores y suspensiones El Araña”, con domicilio en la Avenida Ejido, a unas tres cuadras de distancia del sitio en donde finalmente fueron dejados los cuerpos.

En dicho negocio se realizó un cateo y los elementos de la Fiscalía de Jalisco descubrieron indicios de sangre y restos de balas que hicieron presumir que dentro del taller ocurrió el cuádruple asesinato.

FOTO: Google maps

La Fiscalía dio a conocer que las pesquisas para esclarecer la masacre de esa familia se centraban en las actividades del esposo de la influencer, hombre que compraba y vendía vehículos “y que aparentemente” se dedicaba al cultivo de jitomates en Michoacán.

La Fiscalía estableció la presunta responsabilidad de Víctor Manuel “N”, alias “El Araña”, en contra de quien se obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada en la Colonia Misión San Francisco III, del municipio tonalteca.

"El Araña" fue atrapado por la Fiscalía

MISTERIOSAS DESAPARICIONES TRAS MASACRE

En el cateo al taller “El Araña”, unas horas después del hallazgo de los cuerpos de las víctimas, la Fiscalía no encontró al propietario; sin embargo, ahí fueron retenidos dos trabajadores, uno de ellos de nombre Héctor Manuel Valdivia, de 47 años, y otro identificado sólo como “El Chino”.

Ambos fueron interrogados en las instalaciones del Ministerio Público estatal ubicadas en la Calle 14, de la Zona Industrial, de donde salieron libres cerca de la medianoche del domingo 24 de agosto, toda vez que no se les halló culpabilidad en el cuádruple homicidio o con otro delito, pero luego de que varios familiares de Héctor Manuel fueron a recogerlos, un comando armado, compuesto por una docena de hombres que iban en dos camionetas y una motocicleta, los interceptó.

Este suceso se registró en el cruce de la Avenida Gobernador Curiel y Calzada Lázaro Cárdenas, a 1.6 kilómetros de las oficinas de la Fiscalía estatal en la Calle 14, en los momentos en que Héctor Manuel y sus familiares se detuvieron a esperar para que “El Chino” tomara un taxi.

Los integrantes del comando se llevaron por la fuerza a Héctor Manuel junto con su cuñado José Manuel, de 46 años, y su yerno Gary Omar, de 30, que nada tenían que ver con el asunto por el que fue interrogado el primero de todos ellos y sólo habían acompañado a sus respectivas esposas a ir por Héctor.

En primera instancia hubo la versión de que el trabajador del taller de amortiguadores apodado “El Chino” también fue privado de la libertad, pero la Fiscalía aseguró que este hombre logró huir corriendo.

Tres días después, el miércoles 27 de agosto, una artista plástica y dos abogados, uno de ellos activista y político en Cancún, Quintana Roo, fueron “levantados” por sujetos armados en una galería de arte de la Calle 40, en Guadalajara, a tres kilómetros de distancia de donde la familia de la influencer Esmeralda Ferrer fue asesinada. Luego, el sábado 30 de agosto desapareció un motociclista y youtuber que tenía amistad con uno de los litigantes privados de la libertad en la galería e incluso llegó a participar en eventos de esa casa dedicada al arte.

MISTERIO POR DESENMARAÑAR

Las siete personas -incluidos los tres hombres a quienes un grupo armado se llevó el domingo 24 de agosto- permanecieron desaparecidas entre tres y cuatro semanas, hasta que después de una serie de marchas y manifestaciones de amigos y familiares, el sábado 21 de septiembre fue liberado el motociclista y youtuber; y al día siguiente, el domingo 22, se localizó sanos y salvos a los seis restantes, a quienes sus captores también dejaron en libertad.

La Fiscalía del Estado no proporcionó detalles sobre quiénes tuvieron en cautiverio a estas siete personas ni del lugar en donde las mantuvieron privadas de la libertad; sólo se ha hecho hincapié en que los siete nada tuvieron que ver con delito alguno, sin embargo su desaparición, con un positivo desenlace, sigue siendo un misterio y los culpables permanecen sin ser detenidos.