Critica Morena Presupuesto 2026 en Guadalajara; consideran que profundiza desigualdad

Los regidores de Morena votaron en contra del Presupuesto de Egresos 2026 del Ayuntamiento de Guadalajara, al considerar que el dictamen aprobado por la mayoría de Movimiento Ciudadano perpetúa y amplía las desigualdades sociales, destinando recursos públicos a intereses particulares y a zonas privilegiadas, mientras se abandonan las necesidades más urgentes del oriente y sur de la ciudad.

El regidor Juan Alberto Salinas Macías subrayó que el presupuesto municipal es el instrumento que define el destino del dinero que aportan la Federación, el Estado y, sobre todo, los contribuyentes tapatíos mediante el pago de predial. Sin embargo, aseguró que el documento aprobado “refleja de cuerpo y alma lo que es un gobierno de Movimiento Ciudadano”: un modelo que ha duplicado el presupuesto en 10 años sin generar mejoras equivalentes en seguridad, infraestructura, servicios públicos ni en atención a inundaciones.

“Y les pregunto a ustedes si están el doble de seguros. Si están las calles el doble de mejor pavimentadas, iluminadas y con calidad. Si están todos los servicios públicos, el agua saliendo más limpia a partir de la inversión pública, en la limpieza que tiene que hacer el SIAPA. Si la inversión para garantizar que no se tengan inundaciones en Guadalajara se está realizando. Eso es lo que ha estado en duda en estos últimos 10 años”, declaró Salinas Macías.

El edil precisó que el presupuesto consolida una política que redistribuye recursos de las zonas más necesitadas hacia los sectores más privilegiados. Señaló que el predial que pagan familias en el oriente y sur financia obra pública en el poniente, donde se concentra el desarrollo promovido por el gobierno actual.

Contrastó que cinco de cada diez pesos del presupuesto se destinan a nómina, y dos de cada diez a la contratación de proveedores afines, incluso externos, para ejecutar tareas que podrían realizarse con personal municipal capacitado.

“Dos de cada diez pesos se van a la partida con la que contratan a sus compas de Nuevo León para realizar el trabajo que estamos perfectamente capacitados para hacer en el municipio de Guadalajara. Tenemos una buena universidad en la Universidad de Guadalajara, la casa de estudios pública de esta ciudad.

“El gobierno federal destina una cantidad histórica en sacar a las personas de la pobreza, y lo hemos logrado y ahí están los datos. Lo vemos en cada momento. Pero lo que queda claro, mientras un movimiento de regeneración nacional saca de la pobreza a millones de mexicanas y mexicanos, ellos hacen ricos a sus amigos del Country Club”, afirmó el regidor.

Salinas Macías advirtió además que el presupuesto aprobado favorece un modelo de desarrollo inmobiliario que impulsa la regularización de abusos y concesiones sobre el espacio público, decisiones que impactarán a futuro en la calidad de vida de las y los tapatíos.

“Cada pieza del espacio público se concesiona con el recurso que ellos recaudan de ustedes. Este presupuesto queda perfectamente claro también que funciona para beneficiar el desarrollo de este movimiento inmobiliario que a todas luces le acaban de dar un pase libre para que regularice todo el abuso con la ciudad que ustedes van a heredar también a sus hijos. Este es un error histórico, uno que se paga con Movimiento Ciudadano”, sostuvo.

El grupo edilicio de Morena reiteró su compromiso por impulsar una visión de ciudad incluyente, con inversión en infraestructura para zonas vulnerables, servicios públicos de calidad, redistribución equitativa de recursos y transparencia en el uso del dinero público.