Aprueban Presupuesto para Guadalajara 2026 por más de 13 mil millones de pesos

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó ayer, por mayoría, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, que asciende a 13 mil 16 millones de pesos y privilegia la inversión en seguridad, servicios públicos y obra pública, además de una política social con enfoque de cuidados. Con esta aprobación también quedaron autorizados los incrementos salariales al personal operativo de la Comisaría de Guadalajara y a los trabajadores de base del Municipio.

La Presidenta Municipal, Verónica Delgadillo, subrayó que la distribución del gasto responde a la visión de Ciudad que impulsa su gobierno, sustentada en cuatro pilares: policía de proximidad, mejores servicios y espacios públicos, política social con enfoque de cuidados y corresponsabilidad. “Este presupuesto (…) está siendo el sustento para poder desdoblar nuestra visión de Ciudad (…) por ejemplo, el área de seguridad traemos 2 mil 400 millones de pesos, en ese pilar que es fundamental, hay que recordar que nuestra apuesta es mucha la proximidad y la capacitación de nuestros policías porque sabemos que es una herramienta para la generación de confianza”, precisó.

En el rubro de Servicios Públicos se destinarán 4 mil 800 millones de pesos, lo que permitirá mejorar espacios urbanos y fomentar dinámicas sociales positivas. A ello se suma el impulso a la obra pública, que contará con un presupuesto de 1 mil 200 millones de pesos para 2026. “Y eso va de la mano con la obra pública que estaremos impulsando el próximo año”, señaló la alcaldesa.

Entre las principales acciones en materia de infraestructura destacan el programa de calles, al que se asignarán 286.1 millones de pesos, así como la recuperación y mantenimiento de espacios públicos, con una inversión de 285.4 millones. Estas acciones buscan fortalecer la seguridad, la movilidad y la calidad de vida en las colonias del municipio.

Para la política social y de cuidados se destinarán 2 mil 900 millones de pesos en programas focalizados que buscan reducir brechas de desigualdad y generar condiciones de justicia y equidad. “No tenemos esta visión de programas solamente universales, sino programas que buscan atender, de manera muy específica, los espacios y a las personas que más lo necesitan”, afirmó Delgadillo.

Por su parte, la regidora Ana Robles, presidenta de la Comisión de Hacienda, destacó que el Presupuesto refleja las peticiones de las y los tapatíos recabadas en foros, reuniones vecinales, Martes Comunitarios y Sábados de Corresponsabilidad. En materia de Seguridad Ciudadana, explicó, se apuesta a la prevención, la policía de proximidad, la justicia cívica y el equipamiento. “Además, le apuesta a una Guadalajara iluminada… también en la infraestructura, los senderos seguros, los centros comunitarios, el concreto hidráulico en Analco”.

Robles añadió que se contempla una inversión relevante en equipamiento para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos y recursos para que Guadalajara mantenga su liderazgo en transparencia y combate a la corrupción. Asimismo, llamó a los regidores de oposición a exigir a la Federación mayores recursos y el regreso de los fondos metropolitanos, con el fin de ampliar los beneficios para la población, y agradeció el trabajo realizado para consolidar un presupuesto que impulse a Guadalajara como “La Ciudad que te Cuida”.

