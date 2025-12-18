Invitan a descubrir el universo en Lunaria durante temporada vacacional

. Se ofrece la exposición temporal Universo Playmobil y funciones especiales dedicadas a la observación del cielo nocturno.

El Planetario y Centro Interactivo Lunaria abre sus puertas en este periodo vacacional de invierno con una programación especial que busca despertar el asombro científico, fomentar la convivencia familiar y acercar al público al conocimiento del universo.

Durante estas semanas, además de sus exhibiciones y talleres permanentes, Lunaria presenta la exposición temporal “Universo Playmobil”, disponible hasta el 18 de enero. Se trata de una experiencia lúdica e interactiva que combina ciencia, creatividad y juego, mediante escenarios temáticos construidos con piezas de Playmobil para acercar conceptos científicos de manera divertida.

La directora de Lunaria, Marcela Gómez Ramírez, detalló que el recinto permanecerá abierto de miércoles a viernes de 10:00 a 17:00 horas, sábados y domingos de 11:00 a 18:00 horas. En fechas especiales, el 24 y 31 de diciembre abrirá de 10:00 a 14:00 horas, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero permanecerá cerrado.

Además, el Planetario Digital ofrecerá funciones especiales dedicadas a la observación del cielo nocturno a través de la Tríada de diciembre, explorando constelaciones y fenómenos astronómicos característicos de esta temporada. “Te invitamos a disfrutar de funciones especiales en las que exploramos el cielo nocturno, observando constelaciones y fenómenos astronómicos propios de esta época del año”, señaló Gómez Ramírez.

El costo de acceso es de 80 pesos para adultos y 20 pesos para niñas y niños. La directora invitó a la ciudadanía a aprovechar estas vacaciones para vivir en familia una experiencia de aprendizaje, diversión y asombro.

Con esta programación, Lunaria reafirma su vocación como un espacio de divulgación científica y cultural en Guadalajara, donde cada visita se convierte en una oportunidad para descubrir el universo desde distintas perspectivas: la observación astronómica, la creatividad infantil y el juego como herramienta de aprendizaje.

Información general

Lugar: Planetario y Centro Interactivo Lunaria

Dirección: Carlos Pereira No. 792, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jalisco

Horarios habituales:

Miércoles a viernes: 10:00 a 17:00 horas

Sábados y domingos: 11:00 a 18:00 horas

24 y 31 de diciembre: 10:00 a 14:00 horas

25 de diciembre y 1 de enero: cerrado