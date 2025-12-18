Refuerzan operativo en Tlaquepaque para el decomiso de pirotecnia

Con el objetivo de prevenir accidentes y proteger a la población durante la temporada decembrina, oficiales de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque mantienen activo un operativo especial para la detección y decomiso de pirotecnia en el municipio.

Las acciones se realizan de manera permanente en tianguis, comercios establecidos y puntos de venta, con el propósito de reducir riesgos de incendios, lesiones y otros incidentes relacionados con el uso de artículos explosivos, especialmente aquellos que involucran a niñas y niños.

Durante los recorridos, el personal cuenta con el apoyo de la oficial canina Kiara, especializada en la detección de pólvora. La pirotecnia asegurada es trasladada a la XV Zona Militar, conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Refuerza Tlaquepaque operativo contra pirotecnia (Cortesía)

El director de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, Luis Enrique Mederos Flores, exhortó a madres y padres de familia a supervisar los productos que adquieren los menores de edad y a retirar de inmediato cualquier artículo que contenga pólvora en caso de detectar su uso. Señaló que, ante esta situación, se debe evitar manipular los objetos y solicitar el apoyo del cuerpo de bomberos para su recolección.

El funcionario indicó que en años anteriores se han decomisado entre 10 y 30 kilogramos de pólvora, y estimó que durante la presente temporada podría asegurarse una cantidad similar.

La autoridad municipal informó que los operativos continuarán durante todo el periodo decembrino e invitó a la ciudadanía a reportar la venta de pirotecnia a los teléfonos 33 38 37 22 70 y 33 38 37 22 71. En caso de emergencia, se puede llamar al 33 30 50 30 50 o al 911.