Atienden Ferias por la Paz a más de 41 mil personas en colonias de Tlaquepaque

En solo cuatro meses, el programa Ferias por la Paz, impulsado por la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, brindó atención a 41 mil personas, logrando un impacto significativo en 14 colonias prioritarias de San Pedro Tlaquepaque.

Como parte de esta estrategia, se visitaron tres mil 600 domicilios con el objetivo de identificar problemáticas específicas mediante la aplicación de encuestas y canalizar apoyos de manera directa a las familias.

El programa, que arrancó el pasado 5 de septiembre, cuenta con la participación de 36 dependencias de los tres órdenes de gobierno, las cuales continuarán su labor durante 2026, consolidándose como una estrategia clave para la prevención de conductas antisociales mediante la atención directa a sus causas estructurales.

Esto se logra a través del acercamiento de servicios, atención ciudadana, actividades culturales y otras acciones en zonas vulnerables, con el fin de fortalecer el tejido social y promover entornos más seguros.

Durante la última jornada del año, realizada en la colonia Guayabitos, ubicada en la zona del Cerro del Cuatro, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, destacó que las Ferias por la Paz representan una estrategia de corte humanista que atiende de manera directa las causas de la violencia, gracias al trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.

La alcaldesa subrayó que la construcción de la paz es una responsabilidad compartida y que este tipo de iniciativas permiten sumar esfuerzos y generar respuestas conjuntas en beneficio de la comunidad.

“Recuperar espacios para nuestros hijos e hijas, acercar servicios y tender una mano amiga es fundamental. La paz no se construye en solitario; requiere del compromiso de funcionarios públicos y ciudadanía para avanzar de manera sostenida”, expresó.

Laura Imelda añadió que la construcción de la paz es un reto permanente, aunque reconoció avances importantes reflejados en la reducción de delitos, resultado del fortalecimiento de la corporación policial y de la mejora en sus condiciones laborales. Asimismo, enfatizó que la participación ciudadana es indispensable y advirtió que el abandono de los espacios públicos puede propiciar actividades indeseables.

Por su parte, el regidor Mario Arturo Martínez Sevilla explicó que, como parte de la atención a las causas de las conductas antisociales, se implementa un trabajo intensivo de una semana en cada colonia prioritaria. Durante este periodo se elabora un diagnóstico social mediante encuestas, lo que permite identificar los tipos de violencia presentes y brindar atención focalizada, además de acercar múltiples servicios a la población.

Detalló que entre las colonias prioritarias atendidas por el programa se encuentran San Martín de las Flores, El Morito, Cerro del Cuatro, El Verde y Guayabitos, entre otras, donde las Ferias por la Paz continuarán llevando atención integral como parte de una estrategia sostenida de prevención y reconstrucción social.