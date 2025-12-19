El Salto conmemora el 82 aniversario de su fundación como municipio

El Gobierno Municipal de El Salto celebró en sesión solemne del Pleno del Ayuntamiento el 82 aniversario de la fundación del municipio, en un acto institucional que destacó la historia, identidad y vocación productiva que caracterizan a esta demarcación.

La fundación de El Salto como municipio se registró el 25 de diciembre de 1943; sin embargo, debido a las festividades navideñas, la conmemoración se realiza de manera anticipada, el último día de actividades administrativas previo al periodo vacacional, lo que permite la participación de autoridades y ciudadanía.

Durante su mensaje, la presidenta municipal, Nena Farías, señaló que el desarrollo de El Salto está estrechamente vinculado al crecimiento industrial, elemento que marcó su origen como municipio y que continúa siendo una de sus principales características.

“El Salto nació del trabajo, del impulso productivo y de la visión industrial que hoy sigue siendo motor de desarrollo, empleo y bienestar para nuestras familias”, expresó la alcaldesa.

Como parte de la sesión solemne, se llevó a cabo un reconocimiento a deportistas destacados en distintas disciplinas, al destacar el papel del deporte en la formación de valores, la cohesión social y la convivencia comunitaria.

Al evento asistieron representantes del Gobierno del Estado de Jalisco, del Congreso del Estado y del Poder Judicial, quienes atestiguaron la conmemoración del aniversario de la fundación municipal.

Las actividades conmemorativas se complementan con festivales culturales y musicales en la cabecera municipal, en los que se prevé la asistencia de cientos de personas.