Entregan renovación del Centro Histórico de Tlajomulco: “Centro Siempre Chulo”

Como parte del cierre anual de obra pública, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, realizó un recorrido por el centro del municipio y su Plaza Principal, donde destacó los trabajos de rehabilitación, considera que es un centro histórico más funcional, seguro y pensado para la convivencia.

Las acciones forman parte del proyecto “Centro Siempre Chulo”, una visión integral que busca recuperar el valor histórico, urbano y social del primer cuadro de Tlajomulco, priorizando al peatón, al comercio tradicional y a la vida comunitaria.

“Hemos hecho, y aquí reconozco al área de Obras Públicas, tan solo este año, en el primer saque, 285 obras en nuestro municipio, incluyendo las de aquí del Centro Histórico. Para mí significa mucho que podamos dignificar nuestra Cabecera Municipal: es el centro político y social de nuestro municipio, tiene que recuperar su grandeza con mucha fuerza”, destacó el alcalde durante el recorrido.

El recorrido inició en el andador Flaviano Ramos, una de las obras más representativas, donde se renovó el espacio con concreto estampado, banquetas más amplias, nuevo alumbrado, arbolado, mobiliario urbano y la transición de instalaciones eléctricas aéreas a subterráneas, lo que permite una imagen más limpia y ordenada del centro histórico.

Renuevan Centro Histórico de Tlajomulco (Cortesía)

Posteriormente, se visitó la Plaza Principal, donde se realizaron trabajos de limpieza integral, rehabilitación de fachadas, quiosco y fuentes, vegetación de jardineras, así como la incorporación de letras monumentales y puestos semifijos que ordenan y dignifican la actividad comercial, manteniendo viva la tradición del centro.

Durante el recorrido también se anunció la rehabilitación de la calle Hidalgo, una obra que dará continuidad a la transformación del centro histórico mediante pavimentación con concreto estampado, accesibilidad universal, renovación de redes hidrosanitarias, alumbrado público, señalización y mejora de la imagen urbana.

Con estas acciones, el Gobierno de Tlajomulco refrenda su compromiso de impulsar una transformación urbana cercana, funcional y con identidad, que permita a las y los habitantes reencontrarse con su centro histórico y fortalecer el orgullo por su municipio.

En el cierre de las obras públicas de 2025 estuvieron presentes el diputado local Luis Vidrio; las regidoras Miriam Tenorio y María Asunción Álvarez Solís; el regidor Ramón Alcalá; el tesorero municipal Christian Castro Castro; así como funcionarios municipales, comerciantes del centro y representantes vecinales.