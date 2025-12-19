La Comisión de Estudios Legislativos tiene un rezago de 67 iniciativas, informó Itzul Barrera

Diputados aprobaron el plan de trabajo de la Comisión para 2026. Itzul Barrera asumió el cargo, tras la salida de Brenda Carrera.

La Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso es una de las que tiene mayor carga de trabajo, porque le toca dictaminar muchas de las iniciativas que presentan los legisladores.

Este viernes, en el último día de actividad del Congreso, la Comisión que preside la diputada de Morena, Itzul Barrera, sesionó y aprobo su plan anual de trabajo para 2026.

En entrevista, la diputada morenista informò que tienen 67 iniciativas rezagadas, debido a que la anterior presidenta, Brenda Carrera, revisó con lentitud los temas.

Por ello, el compromiso es resolver ese rezago y ponerse al corriente en las iniciativas que se van presentando en las sesiones.

“Tenemos varios pendientes. Como sabes, a nosotros nos tocó agarrar la Comisión un poquito avanzada y tenía muchas iniciativas pendientes. Cuando nosotros llegamos había más de 70 y solo se había dictaminado una. Hay un rezago importante de la diputación que salió, que presidía esta Comisión, estamos tratando de sacar ese trabajo”, precisó.

La meta que se fijó Itzul Barrera es que a finales de marzo, el trabajo acumulado pueda resolverse.

En la sesión de este día se le tomó la protesta de ley al diputado de MC, Luis Octavio Vidrio, quien se integró a los trabajos de la Comisión.

“Yo quisiera que para marzo ya nos pudiéramos haber puesto al corriente de todo lo que nos dejó rezagado la diputada que salió y de las nuevas iniciativas que han llegado, porque es una de las Comisiones que más trabajo tienen, porque casi todas las iniciativas tienen que ver con Estudios Legislativos o con Puntos Constitucionales, entonces, sí nos gustaría ya para marzo estar al día de lo que nos vaya llegando”, expuso.

En la misma sesión también comenzó su actividad como secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos, el abogado Carlos Briseño Becerra, quien es doctor en Ciencia Política, ha sido diputado local y regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara.