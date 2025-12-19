Reúne Operativo Navidar más de ocho mil personas en el Chivabarrio de Tlajomulco

Más de ocho mil personas asistieron al Chivabarrio de Tlajomulco para participar en una jornada recreativa dirigida a niñas y niños, realizada como parte del Operativo Navidar, impulsado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, con el objetivo de fomentar la convivencia social y el bienestar comunitario durante la temporada decembrina.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia navideña del Gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemus, orientada a llevar celebraciones incluyentes y descentralizadas a distintas regiones del estado, particularmente en comunidades consideradas vulnerables.

El Operativo Navidar forma parte de un conjunto de acciones estatales que incluyen actividades culturales, artísticas y recreativas, con el propósito de generar espacios de encuentro y participación social durante las fiestas de fin de año.

En el evento participaron de manera coordinada el Sistema DIF Tlajomulco y la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, quienes se sumaron a las acciones estatales mediante la entrega de juguetes y la realización de actividades recreativas, con el fin de fortalecer la cercanía institucional con las familias de la zona Valle.

Navidar en el Chivabarrio reúne a más de 8 mil personas (Cortesía)

Durante la jornada, la presidenta honorífica del Sistema DIF Tlajomulco, Bianca Jacqueline Sunderman Arriero, agradeció a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por considerar a esta región del municipio para la realización del operativo y destacó el trabajo del DIF en favor de la niñez.

“Mi corazón está aquí; todo nuestro equipo está aquí presente, siempre trabajando de cerquita y con mucho amor, porque así trabaja el DIF: para todas las niñas y niños”, expresó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, señaló que este tipo de actividades forman parte de las estrategias de prevención social y proximidad que impulsa la dependencia, y reconoció la participación de las familias asistentes.

“Muchas gracias a los papás y mamás que nos hicieron el favor de traer a sus pequeños. Esperamos que sea un día inolvidable para sus niños. Siempre lo hacemos de corazón, porque estas acciones forman parte de las labores de prevención que tenemos, y si logramos rescatar la sonrisa de un niño, ya ganamos el día”, comentó.

Al evento asistieron también el comisario de la Policía Preventiva de Tlajomulco, Eduardo Alonso Silva Ibarra, y el comisario de la Policía Metropolitana, Aldo Méndez Salgado.