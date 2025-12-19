Reúne Operativo Navidar más de ocho mil personas en el Chivabarrio de Tlajomulco

Más de ocho mil personas asistieron al Chivabarrio de Tlajomulco para participar en una jornada recreativa dirigida a niñas y niños, realizada como parte del Operativo Navidar, impulsado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, con el objetivo de fomentar la convivencia social y el bienestar comunitario durante la temporada decembrina.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia navideña del Gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemus, orientada a llevar celebraciones incluyentes y descentralizadas a distintas regiones del estado, particularmente en comunidades consideradas vulnerables.
El Operativo Navidar forma parte de un conjunto de acciones estatales que incluyen actividades culturales, artísticas y recreativas, con el propósito de generar espacios de encuentro y participación social durante las fiestas de fin de año.
En el evento participaron de manera coordinada el Sistema DIF Tlajomulco y la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, quienes se sumaron a las acciones estatales mediante la entrega de juguetes y la realización de actividades recreativas, con el fin de fortalecer la cercanía institucional con las familias de la zona Valle.
Durante la jornada, la presidenta honorífica del Sistema DIF Tlajomulco, Bianca Jacqueline Sunderman Arriero, agradeció a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por considerar a esta región del municipio para la realización del operativo y destacó el trabajo del DIF en favor de la niñez.
“Mi corazón está aquí; todo nuestro equipo está aquí presente, siempre trabajando de cerquita y con mucho amor, porque así trabaja el DIF: para todas las niñas y niños”, expresó.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, señaló que este tipo de actividades forman parte de las estrategias de prevención social y proximidad que impulsa la dependencia, y reconoció la participación de las familias asistentes.
“Muchas gracias a los papás y mamás que nos hicieron el favor de traer a sus pequeños. Esperamos que sea un día inolvidable para sus niños. Siempre lo hacemos de corazón, porque estas acciones forman parte de las labores de prevención que tenemos, y si logramos rescatar la sonrisa de un niño, ya ganamos el día”, comentó.
Al evento asistieron también el comisario de la Policía Preventiva de Tlajomulco, Eduardo Alonso Silva Ibarra, y el comisario de la Policía Metropolitana, Aldo Méndez Salgado.