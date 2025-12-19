Se ocultaba en Texas, ex policía acusado en asesinato de familia hallada en San Cristóbal de la Barranca

El ex policía fue capturado en Texas

En la ciudad de Austin, Texas, y con base en una ficha roja solicitada por la Fiscalía de Jalisco, fue capturado un ex policía de Zapopan señalado como presunto participante en el asesinato de cuatro integrantes de una familia cuyos cadáveres fueron localizados el 9 de julio de 2025 en San Cristóbal de la Barranca.

La detención de Leonel Alfredo “N”, se concretó con el apoyo de instancias internacionales. Con él suman cinco los arrestados, tres de los cuales eran policías de Zapopan en activo cuando presuntamente cometieron la masacre.

La noche del 9 de julio de este año, en un domicilio del poblado de La Magdalena, municipio de Zapopan, un grupo de individuos armados se llevaron al jefe de familia, de 35 años, a una mujer de 34, a una adolescente de 13, a un niño de 2 años y 9 meses, y a otro pequeño, de 9 años.

Tras darles muerte con disparos de arma de fuego a cuatro de las víctimas, dejaron los cadáveres en un paraje cercano al kilómetro 23 de la Carretera Federal, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, pero el niño de 9 años sobrevivió porque al parecer los criminales lo dieron por muerto.

El sobreviviente habría salido del barranco y después fue auxiliado cuando deambulaba tras caminar varios kilómetros.

La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada se hizo cargo de las pesquisas y el pasado 14 de julio, tres personas fueron detenidas y vinculadas a proceso y prisión preventiva oficiosa por un año. Eran Mario Alberto “N”, José Ángel “N” y Christian Oswaldo “N”; luego, el 20 de agosto se logró la captura de Pablo “N”.

Entre los detenidos se encuentra un hermano del jefe de la familia asesinada; se sabe que el móvil del crimen fue porque este último era prestamista y los ahora detenidos se pusieron de acuerdo por robarlo en su domicilio.