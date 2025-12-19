Tres regidoras de Tequila son víctimas de violencia de género por parte del alcalde

Alondra Romero, regidora del PRI en Tequila. Es una de las tres ediles que denunció la violencia política que sufren por lo menos desde marzo pasado.

En un pronunciamiento conjunto suscrito por Morena, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, las responsables de las secretarías de la mujer de esos cuatro partidos expresaron su respaldo a tres regidoras del Ayuntamiento de Tequila, quienes son víctimas de violencia de género ejercida de manera directa por el alcalde Diego Rivera Navarro.

“Las mujeres que hemos elegido la política como profesión -sin importar militancia, región o cargo- enfrentamos una realidad sistemática: la violencia política en eazón de género”, señalaron las regidoras Alondra Romero Cordero (PRI), Luz Elena Aguirre Sandoval (Morena) y Evelyn Sarahí Castañeda Chávez (Independiente).

El pronunciamiento dice lo siguiente:

“Expresamos nuestra profunda preocupación e indignación ante la situación en Tequila. El ejercicio del poder por parte del presidente municipal ha derivado en prácticas sistemáticas de intimidación, abuso de autoridad y violencia institucional.

“Desde el inicio de su gestión, su gobierno ha sembrado un clima de miedo. La gravedad es tal que las regidoras hoy cuentan con medidas de protección, incluido el dispositivo “pulso de vida”, tras determinarse que existen condiciones que ponen en riesgo su integridad física y el libre ejercicio de su cargo”, expresaron.

La violencia ha escalado de manera alarmante desde el mes de marzo:

Se les impide el ingreso a la Sala de Regidores y oficinas de la presidencia, limitando su acceso solo a sesiones de Cabildo o bajo autorización expresa del alcalde.

Se les ha negado el uso de la voz y se ha utilizado la retención de salarios como un mecanismo de castigo y coacción.

“Denunciamos el uso faccioso de las instituciones de seguridad. En noviembre, durante una jornada de reforestación en San Martín, las regidoras fueron videograbadas y posteriormente interceptadas por policías locales, quienes intentaron detenerlas bajo argumentos infundados”.

Ante estos hechos, dos de las regidoras han ampliado su denuncia ante la Fiscalía del Estado (Carpeta de Investigación CI 2980/2025-DX). “No permitiremos que estas acciones, que configuran claramente violencia política en razón de género, queden impunes”, advirtieron.

“Exigimos atención urgente de las autoridades estatales para garantizar la vida de nuestras compañeras y la libertad política en el municipio de Tequila”, indicaron.

La denuncia pública la firman: Valeria Guzmán, presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres del PRI; Dolores López Jara, delegada estatal de Mujeres de MC; Cristina Ruiz, secretaria estatal de Mujeres de Morena; y Annia García, secretaria de las Mujeres del PAN en Jalisco.