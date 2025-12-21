Insisten que se reasignen recursos para garantizar la pensión universal a personas con discapacidad en 2026

Leonardo Almaguer, diputado del PT. Quiere que se otorgue pensión universal a personas con discapacidad, sin límite de edad.

Jalisco no otorga pensión universal a las personas con discapacidad, como sucede en otros estados del país. Aquí el apoyo solo se otorga a ese grupo poblacional, hasta los 29 años de edad y no es para todos.

Por ello, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Castañeda, insistió en que el gobierno de Jalisco haga un reajuste en su presupuesto para 2026 para respaldar a todas las personas que viven con alguna discapacidad.

Los recursos económicos podrían salir de la eliminación del programa de nuevas placas de circulación, reducción del gasto en comunicación social, recorte a viáticos y gastos de representación, eliminación de despachos externos, eliminación de la duplicidad de gasto en servicios de internet y eliminación de la partida para pagar la verificación vehicular, señaló Almaguer Castañeda.

El diputado local subrayó que el ahorro con estos seis puntos sería de 1, 894 millones de pesos, dinero con el cual se podría garantizar una pensión a las personas con discapacidad en el estado.

“Esta propuesta de modificación al Presupuesto de Egresos de Jalisco para el 2026 no es un recorte social, es un acto de justicia presupuestal. Se eliminan lujos, duplicidades y gastos innecesarios para rescatar el valor del dinero público. Con estas modificaciones, Jalisco podría ahorrar 1,894 millones de pesos. No se trata de una cifra menor: es la diferencia entre un presupuesto que protege privilegios y uno que cumple derechos. No es una concesión ni un programa opcional: es un derecho constitucional”, expresó.

En cuanto a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco propuso reservar el aumento al impuesto a trabajadores independientes; eliminar el aumento en costo de testamentos, así como el aumento en el refrendo a motociclistas y la eliminación de la permanencia de la verificación.

“Esta Ley de Ingresos no refleja una visión progresiva, ni socialmente justa. No cobra más a quien más gana, cobra más a quien trabaja, congela impuestos a sectores privilegiados, encarece derechos civiles y castiga alternativas sustentables. Castiga al trabajador independiente, al repartidor en motocicleta, al estudiante que usa MiBici, a la familia que quiere certeza jurídica sobre su patrimonio, al ciudadano que se mueve porque no tiene mejores opciones. Mientras tanto, los grandes beneficiarios del crecimiento económico y del Mundial quedan intactos”, aseveró.

Sin embargo, la propuesta de modificación tanto para la Ley de Ingresos, como para el Presupuesto de Egresos 2026, no pasó en el Congreso de Jalisco.