Logros para trabajadores viven condiciones adversas, un ejemplo es la atención en el IMSS

A la Rotonda acudieron el líder de la FROC, Antonio Álvarez Esparza y el diputado federal Alberto Maldonado. Se revisaron los derechos ganados por los sindicatos en Jalisco.

Los logros históricos en materia de prestaciones sociales y de salud para los trabajadores y sus familias, viven condiciones adversas en la realidad cotidiana.

Omar Sánchez López, representante de la FROC CONLABOR Jalisco, lamentó las condiciones adversas que actualmente viven instituciones creadas para el beneficio de los trabajadores como el IMSS, INFONAVIT y las Afores.

El tema se abordó durante el 44 aniversario luctuoso del Francisco Silva Romero, líder sindical en Jalisco, cuya figura en bronce está en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres.

Francisco Silva Romero (1908-1981) fue un lider sindical clave en Jalisco. Fundó en 1952 la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC), creó el Sindicato del Rastro, el de Choferes, el de Aseo Público. Luchó por la afiliación de los trabajadores al IMSS.

Omar Sánchez López fue el orador del acto conmemorativo realizado este domingo en la Rotonda, en el centro de Guadalajara, quien dijo que Francisco Silva Romero fue un hombre visionario, quien reivindicó los derechos laborales de los trabajadores, quien pese estudiar solo hasta tercero de primaria, fue un líder que creó 350 sindicatos.

Silva Romero fue además impulsor de la educación y de la construcción de escuelas tanto en el área conurbada de Guadalajara, como en municipios de las diversas regiones de Jalisco, como Cocula, Tototlán y Zapotlán del Rey.

Francisco Silva Romero logró con su tenacidad que se concretara el pago de aguinaldo, vacaciones, el reparto de utilidades, primeas vacacionales, pago de antigüedad y el del séptimo día, que son consideradas actualmente conquistas laborales y derechos de los trabajadores.

Sánchez López, al hablar del Seguro Social señaló, la atención médica requerida por las familias de los trabajadores, no es una dádiva sino un derecho que les debe dar la tranquilidad de contar con la atención a la salud. “Hoy con profunda preocupación vemos como la atención del IMSS está en franca decadencia, a pesar del gran equipo y personal médico con que cuenta el instituto, existe un desabasto grave de medicamentos e insumos, lo que genera una atención totalmente deficiente y tardía, posponiendo operaciones y atenciones por meses, derivado de la falta de recurso federal y que actualmente mantiene al IMSS prácticamente en quiebra”, manifestó.

El acto tuvo la presencia de Miguel Silva y Rodrigo Silva Carrillo, familiares del líder sindical; el secretario general de la FROC CONLABOR Jalisco, Antonio Álvarez Esparza; Osvaldo Ramos López, director de Desarrollo Municipal, en representación de Pablo Lemus, Álvaro Martínez García, en representación de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, la magistrada María Guadalupe de Jesús Mejía Pulido, así como el diputado federal de Morena, Alberto Maldonado Chavarín.