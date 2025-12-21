Concluyen primer tramo de ampliación en carretera federal 80; mejorará conectividad en los Altos de Jalisco

SICT Jalisco

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se concluyó la ampliación y modernización del primer tramo de 10.4 kilómetros, de la carretera federal 80 San Luis Potosí-Guadalajara, el cual ya entró en operación y beneficiará a los usuarios en la zona de Lagos de Moreno.

Se explicó que la obra es realizada por la dependencia del Gobierno de México a través de la concesionaria Red de Carreteras de Occidente (RCO).

El tramo recién concluido se encuentra entre la localidad de Potrero de Afuera y el acceso a Lagos de Moreno, y fue ampliado de dos a cuatro carriles de circulación, con la construcción de un cuerpo carretero adicional; así operan ya dos carriles por sentido, lo que brinda a los usuarios “mayor seguridad, agilidad y comodidad en su trayecto”, según lo señala SICT Jalisco.

La supervisión de la conclusión de este tramo fue realizada por María de Jesús Padilla Romo, Directora General del Centro SICT Jalisco, “quien, acompañada de su equipo técnico, representantes de la Guardia Nacional y personal directivo de la empresa concesionara Red de Carreteras de Occidente (RCO), validó que la infraestructura cumple con los estándares de seguridad y calidad para el servicio de los usuarios”.

La directora de SICT Jalisco, María Padilla, supervisó la conclusión del tramo carretero

SICT Jalisco indicó que la obra forma parte del Tramo 1 del proyecto estratégico que impulsa el Gobierno de México, a través de la concesionaria RCO, mediante acuerdo federal, para mejorar importantemente, la conectividad regional en los Altos de Jalisco.

La dependencia federal expuso que el nuevo cuerpo carretero fue construido con concreto asfáltico y diseñado para una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. En esa zona transita aproximadamente 17 mil vehículos diarios.

CONTINÚAN CON TRAMO 2; CARRETERA SEGUIRÁ LIBRE DE COBRO

María Padilla Romo informó que la empresa RCO, continuará trabajando en la ampliación y modernización del Tramo 2 del proyecto, que consta de 2.2 kilómetros adicionales de la carretera federal 80, y 13.2 kilómetros del Libramiento Norte de Lagos de Moreno.

Dijo que una vez que concluyan la totalidad de las obras, todo el trayecto será de 4 carriles, que conectarán las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y León-Aguascalientes.

La inversión federal en dicho proyecto estratégico de movilidad para los Altos de Jalisco, será de 2 mil 396 millones de pesos.

La Directora General del Centro SICT Jalisco reiteró que el mencionado tramo de la carretera federal 80 y el libramiento de Lagos de Moreno, continuarán siendo tramos libres de peaje, “en beneficio de la población y de los usuarios en general de las carreteras en esta zona tan importante del país”.