Tlajomulco crea fondo municipal para atender desastres

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias y fenómenos naturales, el Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó por unanimidad la creación del Fondo Municipal de Desastres, un mecanismo inédito a nivel estatal que contará con una bolsa inicial de cinco millones de pesos y comenzará a operar en 2026.

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria de Cabildo, en la que se avaló la iniciativa presentada por el regidor Marcos Rosalio Torres, con el respaldo del presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez y de todas las fracciones políticas representadas en el Ayuntamiento.

Durante la discusión, el regidor Agustín Moya subrayó que Tlajomulco se convierte en el primer municipio de Jalisco en contar con una partida presupuestal específica para la atención de desastres. Señaló que este fondo permitirá actuar con mayor rapidez y eficacia ante emergencias, sin depender de reasignaciones presupuestales de última hora.

En la misma sesión, el presidente municipal propuso la ejecución del Programa Municipal de Apoyo al Sector Pesquero, el cual contará con una inversión de dos millones 200 mil pesos, con la finalidad de fortalecer esta actividad productiva y apoyar a las comunidades que dependen de ella.

Además, el Cabildo aprobó un paquete de obras públicas estratégicas orientadas a la prevención de riesgos y al fortalecimiento de la infraestructura municipal. Entre los proyectos destaca la adquisición de un predio de aproximadamente 10 mil metros cuadrados en la localidad de San Agustín, conocido como El Sauz, donde se construirá un vaso regulador para mitigar las inundaciones que afectan de manera recurrente a la colonia La Lagunita durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con la información presentada ante el Pleno, este punto resulta clave debido a que ahí confluyen tres nano cuencas que provocan escurrimientos constantes, y no existe en la zona otro terreno con las condiciones físicas y orográficas necesarias para reducir el riesgo de inundaciones.

Finalmente, en materia de servicios públicos y desarrollo comunitario, se aprobó la adquisición de un terreno de 10 mil 768.06 metros cuadrados en el desarrollo habitacional Los Silos III, donde se construirá una unidad deportiva, atendiendo una demanda histórica de las y los vecinos para contar con un espacio destinado a la recreación, la convivencia y el fortalecimiento del tejido social.

Con estas decisiones, el Ayuntamiento de Tlajomulco apuesta por una planeación preventiva, con visión de largo plazo, que prioriza la seguridad de la población y el desarrollo equilibrado del municipio.