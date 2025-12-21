Tlajomulco somete a verificación aleatoria declaraciones patrimoniales de servidores públicos

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Órgano Interno de Control (OIC) del Gobierno de Tlajomulco realizó un ejercicio público de verificación aleatoria de declaraciones patrimoniales, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público municipal.

El evento se llevó a cabo en la Sala de Sesiones del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), donde, ante la presencia de servidores públicos y representantes de organismos descentralizados, se realizó la selección aleatoria de las declaraciones que serán revisadas para detectar posibles inconsistencias, omisiones o irregularidades.

Durante la sesión se efectuó la insaculación de 50 servidores públicos activos, 50 ex servidores públicos del Ayuntamiento y 10 empleados activos de cada Organismo Público Descentralizado, entre ellos el DIF Tlajomulco, el Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, COMUDE, INDAJO y el CENDI-CEAT. El procedimiento se realizó de manera abierta, como medida para garantizar certeza y transparencia en el proceso.

El titular del Órgano Interno de Control, Jorge Armando Ortiz Tafolla, explicó que el pasado 15 de diciembre se publicaron los criterios que rigen el procedimiento de verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, tanto en activo como ex funcionarios. Señaló que actualmente el municipio registra un 99.4 por ciento de cumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales del personal del Ayuntamiento y 100 por ciento en el caso de los organismos descentralizados.

Desde el ámbito estatal, Gilberto Tinajero Díaz, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, calificó el ejercicio como una innovación institucional, al considerar que establece reglas claras y técnicas que reducen la discrecionalidad y fortalecen los mecanismos de control interno.

En tanto, Arturo Antonio Ríos Borjorquez, integrante del Comité de Participación Social de Jalisco, destacó el valor público de las declaraciones patrimoniales como una herramienta fundamental para que quienes ejercen funciones públicas rindan cuentas y generen confianza entre la ciudadanía.

Al concluir el acto, el Órgano Interno de Control reiteró que mantendrá abiertos sus canales institucionales para atender dudas y aclaraciones, y refrendó el compromiso de la administración municipal con la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción.

Al evento asistieron integrantes del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción y Antisoborno de Tlajomulco, representantes sindicales y regidores, entre ellos el presidente de la Comisión Edilicia de Anticorrupción, Transparencia y Gobierno Abierto.