Lemus acusa campaña de desinformación por supuestas fosas cerca del Estadio Akron

La supuesta localización de fosas clandestinas en inmediaciones del Estadio Akron, en Zapopan, forma parte de una campaña de desinformación dirigida a golpear la imagen de Jalisco, aseguró el gobernador Pablo Lemus Navarro, al rechazar que existan hallazgos de ese tipo en la zona.

El mandatario estatal señaló que la información ha sido amplificada de manera artificial a través de redes sociales, donde —dijo— se recurre al uso de granjas de bots para generar alarma y confusión entre la población, así como para desacreditar al estado en un contexto de alta exposición nacional e internacional.

“Es información falsa que se ha difundido de manera intencional en redes sociales, utilizando granjas de bots, con el objetivo de dañar a Jalisco”, sostuvo Lemus Navarro, quien reiteró que las autoridades mantienen vigilancia permanente y que no existe confirmación oficial de fosas clandestinas en los alrededores del estadio.