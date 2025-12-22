Más de 15 mil personas participaron en las Posadas Luces de Esperanza en Tlaquepaque

Del 5 al 21 de diciembre, más de 15 mil personas participaron en las Posadas Luces de Esperanza, organizadas por el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque en 17 colonias del municipio, como parte de las actividades decembrinas orientadas a fortalecer la convivencia comunitaria.

Al cierre del calendario de posadas, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura subrayó la importancia de promover espacios de encuentro familiar y participación ciudadana, donde personas de todas las edades pudieran convivir en un ambiente de sana convivencia.

Posadas en San Pedro Tlaquepaque con Laura Imelda Pérez (Cortesía)

Durante las jornadas se entregaron más de cinco mil juguetes no bélicos, además de bicicletas, bolos, alimentos tradicionales y bebidas. Las actividades incluyeron música, juegos mecánicos y dinámicas recreativas, así como la presencia de Santa Claus, que recorrió cada una de las colonias participantes.

Las posadas se realizaron en las colonias Francisco I. Madero, Las Pomas, San Pedrito, Las Huertas, Guayabitos, El Sauz, La Capacha, Ojo de Agua, Parques del Palmar, La Gigantera, La Guadalupana, El Cerrito, El Vergel, El Vergel 2, Santibáñez, El Zalate y Juan de la Barrera.

La alcaldesa destacó que las Posadas Luces de Esperanza mantuvieron un ambiente familiar y de convivencia pacífica, incorporando elementos de la tradición mexicana, como la gastronomía típica y representaciones simbólicas del jaguar y el colibrí, figuras asociadas a la fuerza, el amor y los buenos augurios en los pueblos originarios.

Aunque el programa de posadas concluyó, el Centro Histórico del Pueblo Mágico de San Pedro Tlaquepaque continuará con la decoración navideña, incluido el árbol monumental de 15 metros de altura en la explanada de la Presidencia Municipal y el nacimiento instalado en el Patio Central, los cuales permanecerán abiertos al público hasta el Día de Reyes.