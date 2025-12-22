Ofrece Tonalá condonación total de recargos por predial; sorteará un automóvil por su pronto pago

El Gobierno Municipal de Tonalá aplicará durante enero y febrero el programa “Borrón y cuenta nueva”, mediante el cual las y los contribuyentes podrán regularizar el pago del impuesto predial con la condonación del cien por ciento de recargos y multas, además de un descuento adicional del 15 por ciento por pronto pago.

El director de Ingresos del municipio, Gabriel Gutiérrez Orozco, informó que quienes realicen su pago dentro de este periodo cubrirán únicamente la suerte principal del adeudo y recibirán un boleto para participar en el sorteo de un vehículo Chirey Tiggo 8 Pro Premium modelo 2025, que se llevará a cabo el 5 de mayo a las 12:00 horas en la plaza principal de Tonalá.

En el sorteo podrán participar los titulares de cuentas catastrales, con excepción de personas morales y funcionarios municipales de elección popular, así como integrantes del gabinete legal y ampliado.

Para quienes efectúen el pago del predial durante los meses de marzo y abril, el beneficio será un descuento del cinco por ciento, manteniendo el derecho a participar en el sorteo del automóvil. Asimismo, las personas adultas mayores cuya cuenta catastral esté a su nombre recibirán un descuento del 50 por ciento y el boleto correspondiente para el sorteo.

La autoridad municipal precisó que quienes realicen su pago en línea o a través de instituciones bancarias deberán acudir con su comprobante a cualquiera de los nueve centros de recaudación del municipio para recibir su boleto y quedar inscritos en el sorteo.