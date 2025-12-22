Presenta Vero Delgadillo propuesta del paquete de programas sociales para 2026 y busca donación de predio para la UdeG

La Presidenta de Guadalajaral, Vero Delgadillo, presentó las reglas de operación de los 22 programas sociales del Municipio, para el 2026, entre los que destaca la creación del programa Renta para Jóvenes.

Señaló que con esta propuesta inicia un proceso para consolidar dichos programas.

“La forma en la que se han diseñado los programas sociales en nuestra ciudad busca que las poblaciones que más lo necesitan puedan recibir un apoyo. Son programas que han ido avanzando a lo largo de este primer año y también hay otros que estamos refrendando como una política social sumamente valiosa para nuestra ciudad”.

Destacó que el objetivo del nuevo programa Renta para Jóvenes es facilitar el acceso a un espacio digno de vivienda.

Vero Delgadillo

“Busca ayudar a las y los jóvenes a que puedan alcanzar sus sueños; busca contribuir a la construcción de una Guadalajara con mejores condiciones para ellos y que puedan contar con un espacio digno para desarrollarse y crecer”, destacó Vero Delgadillo.

Esta iniciativa fue presentada en la última sesión del Pleno, junto con otra que prevé la donación del terreno que actualmente se encuentra otorgado en comodato a la Universidad de Guadalajara, ubicado en la zona de El Sauz, el cual sería destinado para la construcción de una escuela preparatoria.

En su intervención, Vero Delgadillo explicó que la casa de estudios buscaba un predio para una preparatoria y que, tras el diálogo sostenido con la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, y con el edil Jesús Becerra, se analizaron las posibilidades para modificar el convenio de comodato vigente por 20 años y convertirlo en una donación.

“Después de este diálogo y de revisar el impacto que tiene la educación en nuestras juventudes, así como el impacto que una preparatoria genera no solo en las y los jóvenes que estudian ahí, sino también en sus vidas, en sus entornos y en la comunidad que la rodea, es que hoy presentamos ante este pleno la propuesta para donar, por fin, el terreno de El Sauz a la Universidad de Guadalajara y contar ahí con una gran preparatoria”, añadió.

Vero Delgadillo subrayó que el municipio cuenta con las condiciones necesarias para dejar atrás el esquema de comodato y convertir este espacio en una donación, lo que permitirá, con el apoyo del gobernador del estado, Pablo Lemus, establecer una institución que transforme vidas.

Por su parte, el regidor Jesús Becerra reconoció el esfuerzo del municipio para otorgar en donación el terreno a la Universidad de Guadalajara.

“Esto demuestra el compromiso que tiene el Ayuntamiento con una institución que ha contribuido de manera significativa a nuestra ciudad, como lo es la Universidad de Guadalajara. Pero, particularmente, refleja que estamos pensando en las y los jóvenes, en el futuro de la ciudad, en generar esperanza y desarrollo, y en permitir que todas y todos tengan acceso a la educación preparatoria, como ya prácticamente es un hecho”.