Dan 18 años de cárcel a encargado de “anexo” por muerte a golpes de un interno

Reclusorio de Puente Grande

Además del tiempo que debe estar en prisión se le impuso la cantidad de 434 mil pesos por concepto de reparación del daño — La Fiscalía de Jalisco dio a conocer la sentencia condenatoria de 18 años de cárcel para un hombre que fue hallado culpable por la muerte intencional del interno de un “anexo” o centro de rehabilitación ubicado en Zapopan.

Quien recibió la condena está identificado como Alejandro “N”, quien quien fungía como encargado de las instalaciones del lugar en donde ocurrió el asesinato.

La Fiscalía señaló que el Ministerio Público recibió la denuncia e inició las averiguaciones de los hechos “que ocurrieron a partir del 20 de enero del año 2020, de acuerdo con los familiares y testigos del fallecido”.

Agregó la dependencia que entre el 26 de enero y el 18 de febrero de ese año, en un centro de rehabilitación que está en la colonia Mesa de los Ocotes, “la víctima fue sometida de manos y pies, golpeada y arrojada al suelo, de acuerdo con las pruebas reunidas por la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales”.

“Para el 25 de febrero del 2020, derivado de las heridas que acumulaba, la víctima era incapaz de ponerse en pie, mantenía temperaturas corporales altas y dificultad para respirar; por lo tanto, Alejandro “N” informó a los familiares que debía ser trasladado a un hospital debido a su grave condición médica".

La Fiscalía indicó que tras un par de semanas, a pesar de la atención médica, la víctima falleció en el hospital por las heridas internas que sufrió.

Alejandro “N” fue capturado con una orden de aprehensión y presentado ante la autoridad judicial que lo requirió, y ante los evidentes indicios, aceptó su culpa y el proceso continuó bajo el esquema de procedimiento abreviado, lo que implica que recibió una condena un tanto más baja que la que hubiera tenido si se hubiese sometido al proceso normal.

“El Juzgado de Control atendió los detalles de la acusación, testimonios y pruebas para dictar una sentencia condenatoria por 18 años de prisión. Además, le impuso la cantidad de 434 mil pesos por concepto de reparación del daño”, añadió la Fiscalía.

Se ignora si el ahora sentenciado tuvo cómplices en la comisión del delito.