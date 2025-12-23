Tlajomulco impulsa agenda permanente de inclusión

El Gobierno de Tlajomulco, encabezado por el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, mantiene una agenda integral de inclusión orientada a garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en la vida social, educativa y laboral del municipio, a través de acciones coordinadas entre distintas áreas del Ayuntamiento.

Bajo un enfoque transversal y de atención directa, la estrategia municipal busca generar entornos más accesibles y promover una cultura de empatía y corresponsabilidad social, más allá de acciones asistenciales o conmemorativas. De acuerdo con autoridades municipales, se trata de una política pública permanente, alineada con estándares internacionales de inclusión y derechos humanos.

Como parte de esta agenda, se conformó un comité interinstitucional con funciones específicas para atender de manera integral a personas con discapacidad. El Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual y Autismo (CENDI) ofrece terapias gratuitas dirigidas a personas con discapacidad intelectual y neurodivergencias.

El Sistema DIF Tlajomulco proporciona apoyos en especie como sillas de ruedas, aparatos auditivos y herramientas de rehabilitación; la Jefatura de Inclusión Social brinda asesoría y acompañamiento en trámites ante distintas dependencias; mientras que la Dirección de Derechos Humanos impulsa el diseño y fortalecimiento de políticas públicas en materia de inclusión.

La directora general del CENDI, Mayra Beatriz Esparza Andrade, señaló que uno de los objetivos centrales de estas acciones es generar conciencia social sobre los retos cotidianos que enfrentan las personas con discapacidad.

“Buscamos que la sociedad tenga una experiencia que le permita generar empatía y ponerse en el lugar de una persona con discapacidad, para ser más conscientes de lo que aún nos falta como sociedad para lograr una inclusión real”, expresó.

Con esta estrategia, el Gobierno de Tlajomulco consolida un modelo de atención que coloca en el centro la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y la participación activa de todos los sectores de la población, avanzando hacia un municipio más justo e incluyente.