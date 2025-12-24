Reúne DIF Jalisco a familias de personas desaparecidas en encuentro decembrino

En un ambiente de calidez, respeto y memoria, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Jalisco) realizó un encuentro decembrino dirigido a colectivos de búsqueda, familiares de personas desaparecidas, madres buscadoras y grupos prioritarios, como parte de las acciones del programa Acompañar las Ausencias.

Posada para familiares de personas desaparecidas, con la presencia de Maye Villa de Lemus (Cortesía)

En el Área Metropolitana de Guadalajara, el encuentro reunió a 320 personas, con el objetivo de generar un espacio de convivencia, acompañamiento emocional y unión comunitaria, reconociendo la fortaleza de las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

Durante el evento, la Presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, destacó la importancia de caminar juntas y juntos desde la empatía y la esperanza.

“Estamos para acompañarnos, escucharnos y seguir adelante paso a paso. A veces, la esperanza no tiene forma de grandes palabras sino de gestos sencillos. La Navidad también es una invitación a creer en la luz que nace, incluso en los momentos más difíciles, y a no rendirnos nunca”, expresó.

Como parte de la jornada, se realizaron actividades recreativas para niñas y niños, como entrega y rifa de juguetes, quiebra de piñatas y obsequio de enseres domésticos, propiciando momentos de alegría y un respiro entre la solidaridad y la esperanza.

Por su parte, la Directora General del DIF Jalisco, Diana Vargas Salomón, reafirmó el compromiso institucional de continuar acompañando a las familias desde un enfoque humano y sensible.

“Seguimos trabajando de manera cercana, responsable y humana, sabiendo que cada nombre, cada ausencia y cada historia es un recordatorio de todo lo que nos falta por hacer”, señaló.

Las autoridades del organismo estatal agradecieron el apoyo de la Red de Comunidades Solidarias, así como de la familia García Arce, quienes donaron los alimentos, y de todas las personas e instituciones que hicieron posible este encuentro.

De manera paralela, en el municipio de Encarnación de Díaz se realizó un encuentro similar con la participación de 500 personas, integrantes de diversos colectivos de búsqueda y madres buscadoras de la Región Altos Norte, quienes acudieron junto con hijas e hijos de personas ausentes y familias beneficiarias de distintos programas de atención.

La jornada estuvo amenizada con bailables a cargo de grupos de personas adultas mayores, además de la entrega de bolos, despensas, cobijas y bloqueadores solares. En el evento participaron Erika Adriana Cuevas Fuentes, Presidenta Municipal de Encarnación de Díaz; Aldo Iván González Cuevas, Presidente del DIF Municipal; y Gabriela Sabina Pereda Nucamendi, Directora del DIF Municipal.