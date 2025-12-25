Cierran tráfico en La Minerva por obras de rehabilitación

Cerraron La Minerva

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) informó que para dar continuidad a los trabajos de rehabilitación integral de la Glorieta Minerva, a partir de la noche de este miércoles 24 de diciembre se implementan cierres viales temporales en el entorno del monumento que es emblema de Guadalajara.

Las obras forman parte del proyecto integral de recuperación y modernización de la glorieta, señaló la SIOP.

El cierre de circulación comenzó a las 21:00 horas del 24 de diciembre, con la instalación de señalamientos, y se extendió toda la noche. A partir de las 6:00 de la mañana del 25 de diciembre, quedarán cerrados los cinco carriles de la glorieta en avenida Vallarta y López Mateos, para continuar con los trabajos de pavimentación en los cruceros peatonales, de acuerdo a lo que se señaló

Se tiene previsto que a las 6:00 horas del lunes 29 de diciembre se abra nuevamente a la circulación el entorno a la Glorieta Minerva, restableciendo el flujo vehicular habitual.

“Durante el periodo de intervención, se exhorta a automovilistas y motociclistas a utilizar vías alternas como Duque de Rivas, Juan Palomar y Arias, así como Aurelio Aceves y Fernando de Celada para quienes necesiten ingresar a la zona”, agregó la dependencia encargada de las obras.

Para garantizar la seguridad y fluidez del tránsito, se dijo que la Policía Vial del Estado estará en la glorieta para apoyar en el desahogo de vehículos y en la orientación de los conductores que circulen por la zona.

“Esta intervención forma parte del proyecto que inició el 1 de septiembre, con el propósito de dignificar y revitalizar la Glorieta Minerva, preservando su valor arquitectónico, social y cultural; al tiempo que se genera una movilidad más accesible y segura para peatones, ciclistas y conductores”, añadió la SIOP.

Entre las acciones contempladas está la construcción de un andador peatonal perimetral, mayor accesibilidad, rehabilitación de banquetas y cruces seguros, renovación de la señalización horizontal y vertical, así como el ordenamiento del tránsito vehicular, mediante la adecuada sincronización de semáforos y la conexión peatonal entre los parques de Los Arcos y la glorieta, explicó la dependencia estatal.

También se contemplan la modernización de la iluminación, renovación de la vegetación, incorporación del nuevo mobiliario urbano y espacios de estancia para que habitantes y visitantes puedan disfrutar del entorno.

Con la recuperación de la Glorieta Minerva, el Gobierno de Jalisco avanzará en la consolidación de espacios públicos más ordenados, accesibles y funcionales, apostando a un modelo de intervención urbana que eleva la calidad de vida en el AMG, fortaleciendo la convivencia y el disfrute de espacios emblemáticos de nuestra ciudad al Estilo Jalisco, indicó la SIOP.