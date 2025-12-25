Fiscalía logra que 3 sospechosos en homicidios de alto impacto pasen Navidad encarcelados

Ángel Yael “N” fue aprehendido en Ciudad Guzmán

Como si fuera un “presente” navideño, la Fiscalía de Jalisco concretó acciones contundentes en contra de tres hombres involucrados en homicidios de alto impacto ocurridos durante este año y logró que esos presuntos asesinos pasaran la Navidad en prisión, con la alta probabilidad de que reciban sus correspondientes sentencias condenatorias por varios años.

Uno de los presuntos delincuentes recién encarcelados es Ángel Yael “N” quien fue capturado en el municipio de Ciudad Guzmán en donde se ocultaba tras el asesinato de Enrique Estrada Jiménez, director del Sistema DIF de El Salto, de 27 años de edad, encontrado muerto en su domicilio la mañana del pasado viernes 12 de diciembre.

El cadáver estaba en una finca de la Calle 627, en la Colonia Parques del Castillo, del municipio de referencia; presentaba lesiones al parecer infligidas por un arma blanca, así como un disparo en la cabeza. En la escena del delito se habría encontrado un indicio de bala calibre 9 milímetros.

Desde que se descubrió el cuerpo del joven funcionario, se dijo que el crimen se consumó entre la noche del jueves 11 y la madrugada siguiente, por un hombre con quien la víctima había llegado y al que, horas después, se le vio salir de la finca.

El fallecido había laborado en el Ayuntamiento de El Salto desde otros trienios y con administraciones emanadas de diferentes partidos políticos. Colectivos como Yaaj México, se sumaron a las condolencias por el asesinato y pidieron que sea esclarecido.

Enrique Estrada Jiménez. FOTO: Redes sociales

Se presume que entre las líneas de investigación para la resolución del asesinato, la Fiscalía habría seguido un posible móvil pasional y la dependencia dio a conocer que el pasado martes 23, a 11 días de cometido el crimen, aprehendió en Ciudad Guzmán a Ángel Yael, como sospechoso del homicidio y del que está por determinarse si un juez lo vincula a proceso.

LO VINCULAN POR ASESINATO DE INFLUENCER MICHOACANA Y SU FAMILIA

Otro de los presuntos asesinos que pasaron la Navidad en la cárcel es Víctor Manuel “N”, de quien como ya se había informado, fue detenido la madrugada del pasado jueves 18 de diciembre, mediante el cateo a una finca del Fraccionamiento Misión San Francisco III, del municipio de Tonalá, y a quien el día de Nochebuena, un juez le dictó auto de vinculación a proceso.

"El Araña" fue atrapado por la Fiscalía

Dicha persona es señalada por el multihomicidio de la influencer Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años, así como de su hijo de 13 años, su hija de 7 y su esposo de 36, cuyos cadáveres aparecieron en una camioneta de reciente modelo, abandonada en la calle Jorge Delorme y Campos, en el barrio de San Andrés, en Guadalajara, el 22 de agosto pasado.

La Unidad de Homicidios de la Fiscalía estableció que los cuatro integrantes de la familia, oriunda de Michoacán, fueron masacrados a tiros el martes 19 de agosto en un taller de amortiguadores y suspensiones denominado “El Araña”, ubicado en la Avenida Ejido, del que era responsable el ahora detenido Víctor Manuel “N”; luego los cuerpos de las víctimas fueron abandonados a poca distancia, en donde tres días después fueron descubiertos.

El presunto criminal fue capturado y durante la audiencia correspondiente, el Juez de Control determinó que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público eran suficientes para dictar auto de vinculación a proceso.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa por el término de un año y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria hacia una sentencia.

EX POLICÍA DE ZAPOPAN QUEDA VINCULADO POR LA MASACRE DE OTRA FAMILIA

Leonel Alfredo “N”, capturado recientemente en Austin, Texas, también quedó vinculado a proceso por el multihomicidio de otra familia. El señalado era policía de Zapopan activo cuando presuntamente participó en la masacre de un prestamista de 35 años, de una mujer de 34, de una adolescente de 13 y de un niño de 2 años y 9 meses, cuyos cadáveres fueron localizados el 9 de julio de 2025 en San Cristóbal de la Barranca.

El ex policía fue capturado en Texas

En este caso el Juez de Control determinó que los datos de prueba presentados por la Fiscalía también fueron suficientes para dictar auto de vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa de un año y determinó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

En relación al multihomicidio, ya suman cinco los presuntos responsables vinculados a proceso: Mario Alberto “N”, José Ángel “N”, Christian Oswaldo “N” y Pablo “N”. Entre los detenidos se cuenta a un hermano del prestamista asesinado y a tres ex policías del municipio de Zapopan que se hallaban en activo al involucrarse en los hechos