Jalisco refuerza seguridad en vacaciones: 637 fogatas apagadas en Nochebuena

Para salvaguardar la integridad de las familias jaliscienses y visitantes durante el periodo vacacional, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) informó que continúa activo el Operativo Vacacional de Invierno 2025, desplegado en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.
Extinguen 637 fogatas
Durante la noche del 24 y madrugada del 25 de diciembre se realizaron patrullajes en diversos municipios para inhibir la quema de pirotecnia y fogatas. Como resultado, se detectaron y extinguieron 637 fogatas, distribuidas por región:
- Sur – Lagunas – Sureste: 340
- Valles, Centro y Área Metropolitana de Guadalajara: 182
- Ciénega: 86
- Sierra Occidental: 17
- Altos Norte y Altos Sur: 10
- Sierra de Amula: 2
Estas acciones contribuyeron a reducir riesgos, prevenir incidentes y proteger la calidad del aire, además de disminuir la probabilidad de incendios y afectaciones al entorno.
Servicios atendidos en la primera semana
Entre el 19 y la madrugada del 25 de diciembre, el operativo registró:
- 88 incendios atendidos
- 83 incidentes relacionados con accidentes y rescates
- 47 atenciones médicas prehospitalarias
- 3 explosiones registradas
- 152 personas lesionadas
- 10 personas fallecidas, principalmente por incidentes vehiculares
Vigilancia en zonas turísticas y recreativas
El despliegue incluye supervisión en destinos de playa, zonas de montaña, centros recreativos y eventos religiosos, donde se han emitido recomendaciones preventivas y brindado apoyo oportuno a la población.
Continuidad del operativo
Las autoridades estatales informaron que en los próximos días se mantendrán los patrullajes en carreteras y puntos de concentración, con el objetivo de seguir emitiendo recomendaciones y brindar atención inmediata en caso de emergencias.
Este esfuerzo se realiza en coordinación permanente con dependencias de seguridad pública, servicios médicos y cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno, reafirmando el compromiso de proteger a la ciudadanía durante las celebraciones decembrinas.