Jalisco refuerza seguridad en vacaciones: 637 fogatas apagadas en Nochebuena

. .

Para salvaguardar la integridad de las familias jaliscienses y visitantes durante el periodo vacacional, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) informó que continúa activo el Operativo Vacacional de Invierno 2025, desplegado en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.

Extinguen 637 fogatas

Durante la noche del 24 y madrugada del 25 de diciembre se realizaron patrullajes en diversos municipios para inhibir la quema de pirotecnia y fogatas. Como resultado, se detectaron y extinguieron 637 fogatas, distribuidas por región:

Sur – Lagunas – Sureste: 340

Valles, Centro y Área Metropolitana de Guadalajara: 182

Ciénega: 86

Sierra Occidental: 17

Altos Norte y Altos Sur: 10

Sierra de Amula: 2

Estas acciones contribuyeron a reducir riesgos, prevenir incidentes y proteger la calidad del aire, además de disminuir la probabilidad de incendios y afectaciones al entorno.

Servicios atendidos en la primera semana

Entre el 19 y la madrugada del 25 de diciembre, el operativo registró:

88 incendios atendidos

83 incidentes relacionados con accidentes y rescates

47 atenciones médicas prehospitalarias

3 explosiones registradas

152 personas lesionadas

10 personas fallecidas, principalmente por incidentes vehiculares

Vigilancia en zonas turísticas y recreativas

El despliegue incluye supervisión en destinos de playa, zonas de montaña, centros recreativos y eventos religiosos, donde se han emitido recomendaciones preventivas y brindado apoyo oportuno a la población.

Continuidad del operativo

Las autoridades estatales informaron que en los próximos días se mantendrán los patrullajes en carreteras y puntos de concentración, con el objetivo de seguir emitiendo recomendaciones y brindar atención inmediata en caso de emergencias.

Este esfuerzo se realiza en coordinación permanente con dependencias de seguridad pública, servicios médicos y cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno, reafirmando el compromiso de proteger a la ciudadanía durante las celebraciones decembrinas.