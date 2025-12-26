Aumentan tarifa de transporte, Gobierno de Jalisco subsidia; usuarios pagarán 11 pesos con Tarjeta Única

La Única, tarjeta para pago de transporte (Cortesía)

Luego de que el Comité Técnico Tarifario del Transporte Público aprobara un aumento a la tarifa técnica hasta 14 pesos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que su administración implementará un subsidio directo para evitar que el incremento impacte de lleno en el bolsillo de los usuarios del transporte público. El esquema contempla una bolsa de mil doscientos millones de pesos para 2026, con la que el gobierno absorberá tres pesos por cada pasaje.

El mandatario estatal explicó que el apoyo dejará de entregarse a los transportistas y se otorgará directamente a los usuarios a través de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, con la cual el costo del pasaje será de 11 pesos. La nueva tarifa entrará en vigor hasta abril de 2026, una vez que la tarjeta haya sido distribuida entre los usuarios del sistema de transporte público.

“Instruí a mi gabinete echar a andar un plan de acción inmediato. He tomado la decisión de destinar una bolsa de mil 200 millones de pesos para el próximo año, que irán directo al usuario a través de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco y ya no a los transportistas. Lo repito, ahora el apoyo que dará el gobierno será para el usuario directamente. Con esta tarjeta pagarás 11 pesos por viaje y no los 14 pesos que determinó el comité técnico de tarifas. Con este subsidio, el gobierno le entrará a apoyar con tres pesos por cada pasaje realizado. Este ajuste es el primero en siete años y será el único de mi sexenio”, dijo Lemus en video publicado en sus redes.

La Única, tarjeta para pago de transporte (ALICIA REYES/Cortesía)

El jefe de gabinete del Gobierno de Jalisco, Alberto Esquer, detalló que la Tarjeta Única sustituirá a todas las tarjetas de transporte vigentes, incluidas las de Mi Pasaje, estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, conforme se realicen las renovaciones. Indicó que los usuarios que actualmente cuenten con saldo podrán seguir utilizando sus tarjetas hasta agotarlo, y posteriormente deberán tramitar la nueva tarjeta.

“La tarjeta la Única es de carácter universal y global; es una tarjeta Visa con la que se pueden recibir apoyos de cualquier programa del gobierno, transferencias, remesas del extranjero o usarla como tarjeta de débito; si eres estudiante, adulto mayor o persona con discapacidad, ahora todos esos beneficios se concentran en una sola tarjeta; si no recibes ningún programa, también la puedes tramitar para que solo pagues once pesos en el transporte público”, dijo el jefe de gabinete.

Esquer informó que el registro para obtener la Tarjeta Única iniciará el 12 de enero de 2026 mediante la plataforma digital: tarjetaunica.jalisco.gob.mx; y que a partir del 19 de enero se entregará físicamente en módulos instalados en la zona metropolitana, el interior del estado, centros universitarios y preparatorias. Para el trámite se solicitará INE, CURP y comprobante de domicilio.

“Nuestra meta es que en 2026 tres millones de jaliscienses tengan esta tarjeta; el trámite es personal, gratuito y no tiene fecha de vencimiento; si alguien no puede sacarla en enero, puede hacerlo en febrero o marzo, porque el subsidio arranca hasta abril y las tarjetas actuales seguirán vigentes hasta que se termine su saldo”, puntualizó Esquer.

Las autoridades estatales reiteraron que el subsidio al transporte público será el único ajuste tarifario durante el sexenio y que el esquema irá acompañado de mejoras en la frecuencia y capacidad del servicio para reducir tiempos de espera y saturación en horas pico.

“Quiero expresar mi compromiso de que el esfuerzo extra que harán las y los jaliscienses, será correspondido por parte de mi gobierno. Vamos a trabajar en las principales exigencias de la gente, vamos a incrementar la frecuencia de paso del transporte para reducir los tiempos de espera, y también dar mayor abasto para evitar la saturación de los camiones y trenes en horas pico”, externó Pablo Lemus.