Coordina C5 Escudo Jalisco reencuentro de dos personas con sus familias

Gracias a la denuncia oportuna a la línea de emergencia 911 y a la coordinación interinstitucional encabezada por el C5 Escudo Jalisco, se logró la localización y reintegración de dos personas con sus familiares en hechos ocurridos en los municipios de Jesús María y El Arenal.

Como resultado del intercambio de información y la activación de protocolos de atención, el C5 Escudo Jalisco coordinó las acciones necesarias con autoridades municipales, centros de atención de llamadas de emergencia y corporaciones de seguridad, garantizando procesos seguros y exitosos en ambos casos.

En el primer hecho, se recibió un reporte al 911 en el que se informaba que la autoridad municipal de Jesús María tenía bajo resguardo a una persona con reportes previos de pérdida de comunicación, difundidos por medios informales y relacionados con hechos ocurridos en el estado de Guanajuato.

Personal del C5 Escudo Jalisco trabajó de manera conjunta con la Comisaría de Jesús María y los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE) de las regiones Altos Norte y Altos Sur, logrando ubicar y establecer contacto con un familiar directo de la persona localizada, quien reside en Guanajuato.

A la familia se le brindó orientación clara sobre la documentación necesaria para acreditar el parentesco y realizar el proceso de entrega de forma segura. Derivado de la coordinación interinstitucional entre entidades federativas, se concretó el traslado del familiar a Jalisco, culminando el reencuentro de manera satisfactoria y en condiciones de seguridad.

En un segundo caso, se frustró un intento de extorsión telefónica y se localizó con vida a un hombre reportado como extraviado. Tras un reporte canalizado por el centro de monitoreo del C5 Guadalajara, se activó un operativo coordinado entre el C5 Escudo Jalisco, autoridades de Guadalajara, el municipio de El Arenal y la Guardia Nacional.

La persona fue ubicada en una finca del municipio de El Arenal, donde refirió haber sido víctima de llamadas de extorsión que lo indujeron a trasladarse al sitio. Tras ser resguardado, fue reunido con su familia en buen estado de salud.

El C5 Escudo Jalisco reiteró la importancia de denunciar de inmediato cualquier delito y hacer uso responsable de la red de atención del 911, a fin de garantizar una respuesta oportuna y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.