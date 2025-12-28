Destinan $10 millones para que mujeres víctimas de violencia se alejen de sus agresores

Buscan que mujeres víctimas de violencia tengan independencia económica

Para que las mujeres puedan alejarse de sus agresores e inicien proyectos productivos, el Gobierno de Jalisco, a través de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres (Red CJM), destinó 10 millones de pesos durante 2025 al programa Lineamientos de Atención Especializada de Necesidades Complementarias.

La Red CJM informó que la inversión benefició a 861 mujeres y sus familias de todo el estado, con la finalidad de empoderarlas en materia económica y romper el ciclo de violencia.

“Este programa no solo proporciona un impulso económico, sino que ofrece a las mujeres las herramientas necesarias para reconstruir sus vidas. Empoderarlas económicamente es abrirles la puerta a un futuro de independencia, dignidad y libertad”, señaló Sofía García Mosqueda, coordinadora de la Red CJM.

Para elegir a las beneficiarias, el personal de la Red CJM aplicó un proceso de valoración personalizado, que fue clave para identificar las necesidades específicas de cada usuaria, asegurando que el apoyo fuera pertinente y efectivo.

Los recursos destinados cubrieron desde el pago de traslados esenciales para garantizar la seguridad de las mujeres y sus hijas e hijos, hasta la adquisición de medicamentos, ropa, calzado, y asistencia en trámites legales y educativos.

Se tiene el testimonio de mujeres que utilizaron estos fondos como capital semilla para abrir pequeños negocios, los cuales encuentran un canal de promoción adicional en los bazares de emprendimiento organizados por la Red CJM. Este impacto trasciende lo personal, fortaleciendo la economía local.

Además de los impulsos económicos, el programa brindó orientación y acompañamiento emocional fundamental, ayudando a las mujeres a superar las secuelas de la violencia y a afianzar su dignidad.

Se enfatizó que con programas como éste, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso con la restitución de derechos y el fortalecimiento de las mujeres como pilares de cambio en la sociedad.