Igualdad Animal: Love Veg lanza recetarios para un fin de año lleno de compasión

Igualdad Animal

Love Veg México, el proyecto educativo de Igualdad Animal, lanza su campaña “Lleva la paz a tu mesa”, con la que podrás descargar una colección de recetarios a base de plantas para festejar estas fiestas decembrinas con compasión y respeto a todos los animales.

Cada año, en México se matan más de dos mil millones de animales para consumo humano, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En granjas y rastros, estos animales fueron explotados con prácticas sistemáticas que les generaron dolor cada día desde su nacimiento hasta su matanza.

En estas fechas de fin de año es cuando más aumenta el número de animales que son matados para consumo, por lo que también incrementa su sufrimiento, pues se intensifican las prácticas crueles. “Las fiestas decembrinas son un espacio para convivir con nuestros seres queridos en armonía y compasión. Qué mejor que extender esos valores a nuestra mesa y ayudar a terminar con el sufrimiento de los animales”, dijo Katya Ramírez de Love Veg México

“Lleva la paz a tu mesa” es una colección de cuatro recetarios que incluyen alternativas deliciosas de origen vegetal con los aperitivos, platos fuertes, postres y bebidas más emblemáticos de las celebraciones decembrinas.

Con la creación de estos recetarios, Love Veg continúa su innovación para demostrar que una alimentación respetuosa con los animales es posible, deliciosa y sencilla. Además, esta colección de recetarios gratuitos descargables contiene los platillos más tradicionales de estas épocas y pensados en el contexto de México. Por lo que además de llevar la compasión a tu mesa, podrás hacerlo de una manera sencilla y accesible.

Esta campaña de Love Veg busca inspirar celebraciones más compasivas, llevando el mensaje de que la compasión y la paz debe reflejarse también en lo que ponemos en nuestros platos.

Para descargar los recetarios visita LoveVeg.Mx