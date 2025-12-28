Tlajomulco cierra 2025 con recaudación histórica

La Tesorería Municipal de Tlajomulco cerró el ejercicio fiscal 2025 con una recaudación histórica en ingresos propios, resultado que consolida la confianza ciudadana y permitió fortalecer la inversión en obra pública, que superó los 2 mil 300 millones de pesos durante el año.

El tesorero municipal, Cristian Castro Castro, informó que el impuesto predial alcanzó una recaudación de 759 millones de pesos, lo que representa un incremento de 129 millones respecto a 2024. En el rubro de agua potable, los ingresos ascendieron a 456 millones de pesos, es decir, 76 millones más que el año anterior.

“Estamos cerrando cifras del 2025 con una recaudación histórica. Rebasamos los 750 millones en predial y los 450 millones en agua potable, con números por encima de lo que teníamos proyectado”, señaló el funcionario.

Castro Castro atribuyó estos resultados a la corresponsabilidad de la ciudadanía y a la percepción positiva sobre el uso de los recursos públicos.

“La gente está viendo sus recursos bien invertidos, obras en la calle y servicios bien aplicados, por eso acuden a realizar sus pagos con mayor disposición”, afirmó.

El tesorero subrayó que la totalidad de los ingresos adicionales se destinó a obra pública, fortaleciendo infraestructura urbana, servicios y proyectos estratégicos en distintas zonas del municipio.

Para mejorar la recaudación, la Tesorería Municipal implementó diversas estrategias administrativas, entre ellas prescripciones de adeudos mayores a cinco años, lo que permitió regularizar más de 10 mil cuentas, además de campañas de descuentos en multas y recargos, con las que se logró poner al corriente a cerca de 15 mil contribuyentes en total.

Con estos resultados, Tlajomulco registró un aumento superior a 220 millones de pesos en recursos propios en comparación con 2024, consolidando una de las mejores cifras financieras en la historia reciente del municipio.

El Dato:

La inversión en obra pública durante 2025 superó los 2 mil 300 millones de pesos.

Las cajas de la Tesorería Municipal abrirán el viernes 2 de enero a las 8:00 horas y el sábado 3 de enero.