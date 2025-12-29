Gobierno de Guadalajara invierte casi 5 millones de pesos en proyectos comunitarios y ciudadanos

Como parte de la visión de fortalecimiento del tejido social, el Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Innovación Social, presentó el balance anual del Fondo de Corresponsabilidad, un mecanismo de inversión pública directa que impulsa iniciativas ciudadanas y comunitarias mediante un modelo de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

Gobierno de Guadalajara (Cortesía)

La directora de Innovación Social, Marcela Aceves Sánchez, explicó que este fondo está diseñado para respaldar proyectos que nacen desde las colonias, impulsados por personas y colectivos que identifican de primera mano las necesidades de su entorno y proponen soluciones con impacto social.

“El fondo reconoce que la ciudadanía ya está cuidando su ciudad. Nuestro papel como gobierno es confiar, acompañar e invertir en esas iniciativas”, afirmó Aceves Sánchez durante la presentación del balance anual.

El Fondo de Corresponsabilidad opera a través de dos programas: Cuidamos Guadalajara, enfocado en proyectos individuales, y Guardianes de la Ciudad, dirigido a proyectos comunitarios. Durante 2025, ambas iniciativas tuvieron presencia en las 11 comunidades del municipio, con impacto directo en decenas de colonias.

Gobierno de Guadalajara (Cortesía)

En el caso de Cuidamos Guadalajara, se apoyaron 127 proyectos individuales desarrollados por personas que desde hace años realizan acciones a favor de su colonia y de la ciudad, con una inversión de 3 millones 200 mil pesos, beneficiando a 83 colonias de Guadalajara.

Por su parte, Guardianes de la Ciudad impulsó 50 proyectos comunitarios, fortaleciendo el trabajo colectivo y la organización vecinal, con una inversión global que, junto con ambos programas, alcanzó cerca de 4 millones 800 mil pesos destinados al fortalecimiento del trabajo comunitario.

Las iniciativas apoyadas se concentraron en tres ejes estratégicos: Limpia Guadalajara, que representó cerca del 80 por ciento de los proyectos; Desarrollo comunitario, con acciones culturales, deportivas y de cohesión social; y Seguridad comunitaria, con proyectos enfocados en la prevención, la organización vecinal y el cuidado del entorno.

Entre los proyectos destacados se encuentran la rehabilitación y limpieza del Canal San Juan de Dios, acciones de reforestación y saneamiento en la Barranca de Huentitán, programas de reciclaje con impacto social, apoyo a equipos deportivos infantiles, proyectos de arte comunitario con proyección internacional, así como iniciativas de bienestar animal, seguridad barrial y recuperación de espacios públicos.

Aceves Sánchez subrayó que varios de estos proyectos trascendieron el ámbito local, al convertirse en iniciativas que han representado a Guadalajara en otros países o que actualmente canalizan recursos hacia causas de salud y mejoramiento urbano, particularmente a través de programas de reciclaje.

El balance anual también reflejó un enfoque de perspectiva de género. En Cuidamos Guadalajara, 74 de los 127 proyectos fueron encabezados por mujeres, mientras que en Guardianes de la Ciudad, 132 de las 199 personas que integraron los comités de innovación social fueron mujeres.

De cara a 2026, el Gobierno de Guadalajara anunció un incremento significativo del Fondo de Corresponsabilidad. Para el próximo ejercicio fiscal, se contempla apoyar 100 proyectos individuales a través de Cuidamos Guadalajara y aumentar la inversión de Guardianes de la Ciudad a 7 millones 800 mil pesos, lo que permitirá financiar entre 60 y 64 proyectos comunitarios.

Finalmente, la directora de Innovación Social destacó que el acceso al fondo se realiza mediante convocatorias difundidas en las comunidades, trámites en línea y atención presencial en la Dirección de Innovación Social, ubicada en el Mercado Corona, cuarto piso, además de talleres, asesorías y la próxima Semana de la Innovación Social, orientadas a fortalecer las capacidades de las iniciativas ciudadanas.