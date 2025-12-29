La educación en Jalisco recibirá un incremento de más de $4 mil 500 millones en 2026

Gabriela Cárdenas, diputada de MC. La Universidad de Guadalajara (UdeG) recibirá una asignación adicional de $548 millones, el próximo año.

La educación en Jalisco recibirá en 2026 un incremento de 8.96 por ciento en el Presupuesto de Egresos del gobierno de Jalisco, informó la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso local.

La legisladora explicó que este aumento consolida una inversión histórica en este renglón y coloca a la educación como uno de los ejes centrales del desarrollo social y económico del estado, “pues para nosotros se trata de una herramienta fundamental para combatir la pobreza, reducir desigualdades y promover la movilidad social”.

De acuerdo con el comparativo presupuestal 2025–2026, el gasto educativo pasará de 51 mil 283 millones de pesos a 55 mil 876 millones de pesos, lo que representa un incremento superior a 4 mil 593 millones de pesos.

Cárdenas Rodríguez destacó que esta asignación coloca a Jalisco entre las entidades que mayor prioridad presupuestal otorgan a la educación a nivel nacional. “Jalisco es el estado en todo México que más cree en la educación como pilar para erradicar la pobreza y las desigualdades”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la estrategia del estado contrasta con el debate que actualmente se desarrolla a nivel nacional, donde la política educativa se ha visto envuelta en polémicas internas, cuestionamientos a los contenidos de los materiales educativos y la falta de una ruta clara para dar continuidad a programas clave.

“Mientras a nivel federal la discusión se ha centrado en confrontaciones y posturas ideológicas, en Jalisco la prioridad ha sido invertir en infraestructura, respaldar a las familias y fortalecer a las escuelas con programas que tienen impacto directo en las comunidades educativas”, señaló.

Entre estos programas mencionó Recrea (Educando para la Vida), Listo Jalisco (mochilas, útiles, uniformes y apoyos económicos), Escuelas de Tiempo Completo, Educación Incluyente (que contempla estrategias de integración especializada por ejemplo en Autismo), Becas y Jalisco con Estrella (infraestructura escolar) enfocados en la permanencia escolar y el acompañamiento educativo, así como el fortalecimiento de programas integrales de apoyo al aprendizaje y una mayor coordinación con docentes y municipios.

El modelo educativo jalisciense está cimentado en promover el pensamiento crítico y las habilidades para el futuro; así como la cultura, el deporte y la tecnología.

Por ello, recalcó que en Jalisco se han tomado decisiones acertadas para proteger el sistema educativo, lo que ha permitido que el estado se convierta en un referente nacional, e indicó que, a diferencia de la federación —donde, por ejemplo, se eliminaron las Escuelas de Tiempo Completo—, en la entidad se avanza hacia un modelo propio de escuelas de tiempo completo, con características únicas en el país

“El debate nacional se ha ido por el camino equivocado. En Jalisco decidimos invertir en las escuelas, apoyar a las familias y construir un modelo educativo con visión de futuro. Eso es gobernar para el desarrollo”, enfatizó.

La legisladora añadió que una parte del aumento presupuestal se destinará a infraestructura educativa, con una inversión superior a los 3 mil 500 millones de pesos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles en todo el estado.

A este esfuerzo se suma una asignación adicional de 548 millones de pesos para la Universidad de Guadalajara, recursos que serán aplicados en infraestructura con el objetivo de mejorar instalaciones, ampliar espacios académicos y fortalecer las condiciones para la docencia, la investigación y la formación profesional.

Gabriela Cárdenas reiteró que la defensa de la educación debe reflejarse en decisiones presupuestales concretas y no en discursos. “La educación no se defiende con ideología, se defiende con presupuesto, con infraestructura y con respeto a la comunidad educativa. Y eso, en Jalisco, sí lo estamos haciendo”, concluyó.