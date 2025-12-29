La FEU saldrá a las calles a expresar su rechazo al alza al transporte público

Al micrófono, Fernanda Romero, presidenta de la FEU. La acompañan Natalia Juárez (STAUdeG) y Daniela Sánchez (Observatorio de Transporte). Este martes, entregarán un pliego petitorio en Casa Jalisco.

La Federación Estudiantil Universitaria (FEU), con el respaldo de los sindicatos de Académicos (STAUdeG) y de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG), anunció que saldrá a las calles a expresar su rechazo al incremento de 9.50 a 14 pesos en el precio del pasaje.

En rueda de prensa realizada en la Rambla Cataluña, la presidenta de la FEU, Fernanda Romero Delgado, precisó que, desde este lunes, estarán en paraderos del transporte público, en estaciones del Tren Ligero, de Mi Macro Periférico y de Mi Macro Calzada, entregando folletos con la leyenda “No al aumento al transporte público”.

“Así es que desde la FEU esta es la postura, desde la FEU decimos que vamos a salir a las calles y lo estamos haciendo porque hoy lo hicimos desde muy temprano y así será todos los días hasta que nos escuché el gobernador y hasta que nos escuche, sobre todo, ser la voz de las personas que todos los días tienen que tomar rutas para llegar a sus trabajos o a sus escuelas”, explicó.

La representante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, Daniela Sánchez Estrada, afirmó que se puede interponer un juicio de amparo colectivo para revertir la decisión del Comité Tarifario y del gobernador Pablo Lemus, ya que en la sesión del 26 de diciembre realizada a puerta cerrada, solo se votó la tarifa para 2026, la cual es de 11 pesos con 17 centavos, sin embargo, al final, el secretario de Transporte, Diego Monraz, metió la cifra de 14 pesos, sin que se haya votado esa propuesta.

“Todo este proceso es reversible, porque deriva de una actuación irregular y contraria a la norma. El Comité Técnico Tarifario excedió sus atribuciones y avaló un esquema tarifario que no corresponde a la ley ni la norma técnica. De acuerdo con la Ley de Seguridad Vial, Movilidad y Transporte y con la Norma de Carácter Técnico de la Calidad del Transporte Público, la obligación del comité era únicamente determinar el porcentaje de indexación, con base en los estudios presentados por la Secretaría de Transporte y aplicados a una tarifa vigente, para obtener la tarifa correspondiente al año 2026”, subrayó.

La secretaria general del STAUdeG, Natalia Juárez Miranda, indicó que los profesores y el personal administrativo de la UdeG van a “acompañar” las movilizaciones en contra del incremento a la tarifa del transporte.

“No nos queda otra mas lo que estamos haciendo ahora. Si la UdeG y este Observatorio son los únicos que tienen conciencia de lo que representa el incremento al transporte con estas magnitudes y con estas irregularidades y que además de ser ilegítimo, es ilegal, no nos queda otra más que estar aquí alzando la voz”, expresó.

Por lo pronto, este martes a las 5 de la tarde, la FEU, los gremios universitarios y diversos colectivos, van a entregar un pliego petitorio en Casa Jalisco, en el que le pedirán al gobernador Pablo Lemus, que instale una mesa de diálogo, ya que el alza a la tarifa no incluye compromiso alguno para mejorar la frecuencia de paso de las unidades, ni que se obligue a las rutas a dar el servicio nocturno después de las 10 de la noche.

La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, precisó que sí puede proceder un amparo colectivo y para ello hará un análisis jurídico sobre esa posibilidad.