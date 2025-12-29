Maratón Guadalupe–Reyes puede provocar aumento de hasta tres kilos, advierte IMSS Jalisco

Durante la temporada conocida como Maratón Guadalupe–Reyes, es común que las personas registren un aumento de entre dos y tres kilos de peso corporal, el cual puede acumularse año con año si no se mantiene una actividad física regular, advirtió el médico internista del Hospital de Especialidades del IMSS en Jalisco, Rodolfo Palencia Díaz.

El especialista explicó que este incremento de peso se debe principalmente a la elevada ingesta de carbohidratos y azúcares presentes en alimentos y bebidas tradicionales de la temporada, como ponche, tamales, cerveza y coctelería. Detalló que el riesgo aumenta cuando las reuniones sociales pasan de ser ocasionales a repetirse varias veces por semana.

Asimismo, señaló que durante estas fechas también se incrementa el consumo de botanas, dulces y cacahuates, además de que las bajas temperaturas suelen propiciar una disminución en la actividad física, factores que en conjunto favorecen el aumento de peso y la aparición de malestares digestivos.

El médico internista subrayó que si bien las personas adultas deben extremar cuidados, también es fundamental vigilar la alimentación de niñas y niños, ya que los excesos alimenticios impactan a todos los integrantes de la familia.

En cuanto al consumo de alcohol, advirtió que su abuso representa un riesgo adicional, pues un estado de intoxicación aguda puede derivar en ausentismo laboral, trastornos gastrointestinales y un incremento en la probabilidad de accidentes domésticos o viales, situaciones que se presentan con mayor frecuencia durante las celebraciones decembrinas.

Palencia Díaz enfatizó que las personas con enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes mellitus o hipertensión arterial, no deben suspender su tratamiento médico ni omitir dosis con el fin de ingerir bebidas alcohólicas, ya que esto puede provocar descompensaciones y complicaciones graves.

Finalmente, recomendó disfrutar de las festividades con moderación, optar por preparaciones con menor contenido de carbohidratos, incluir frutas y verduras en la dieta, reducir el azúcar en bebidas tradicionales y evitar comer en exceso, al recordar que el valor de estas fechas radica en la convivencia familiar y social, no en los excesos.