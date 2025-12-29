Tiroteo con ráfagas de armas de alto poder en Avenida Topacio; saldo preliminar de 2 muertos y 5 heridos

Redes sociales

Un saldo preliminar de dos personas muertas y cinco heridas es el que dejó la balacera registrada la mañana de este lunes en la Avenida Topacio cerca de su cruce con la Calle Bahía, en los límites de las colonias Santa Eduviges y Residencial Victoria.

Se sabe extraoficialmente que la refriega se desató cuando individuos vestidos de negro y con los rostros bajo pasamontañas, interceptaron un vehículo Lamborghini Urus, de color naranja, para abrir fuego contra sus ocupantes.

Entre los agredidos iban hombres armados que habrían respondido al ataque. Se especula que el blanco del atentado era un comerciante del Mercado de Abastos, identificado como Alberto “El Prieto” Valencia, quien viajaba con sus guardaespaldas. Dicha persona murió al igual que uno de sus escoltas.

Balacera en la avenida Topacio al cruce con calle Bahía, colonia Santa Eduviges, en los límites de Zapopan y Guadalajara. Saldo preliminar: dos muertos y cinco heridos. pic.twitter.com/67CnU365Sa — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) December 29, 2025

El auto de las víctimas presenta una gran cantidad de impactos de bala y en la escena de los hechos quedaron regados decenas de casquillos de bala de grueso calibre.

Aparte del Urus color naranja, hay al menos otros cuatro automotores involucrados en el suceso y con orificios de los proyectiles, entre ellos una camioneta GMC Yukon, color negro.

Corporaciones de seguridad, incluida la Fiscalía del Estado y las comisarías de Zapopan y Guadalajara, la Guardia Nacional y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se presentaron en la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Entre los lesionados hay una mujer adolescente que habría sido víctima colateral y fue presentada grave en la Cruz Verde. Se dice que la balacera duró más de diez minutos.