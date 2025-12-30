Colectivos realizarán marcha el 7 de enero en contra del alza a la tarifa de transporte público

Diversos colectivos ciudadanos convocan a una manifestación, el miércoles 7 de enero, a las 5.30 de la tarde, para ejercer presión al gobierno de Jalisco y lograr que se frene el aumento a la tarifa de transporte público.

Jorge Carlos Ruiz, titular de la Contraloría Ciudadana Independiente, explicó que la movilización social y un juicio de amparo colectivo pueden echar abajo la decisión que tomaron el Comité técnico Tarifario y el gobernador Pablo Lemus, el pasado 26 de diciembre.

Un punto central es el incremento desmedido de más de 40% en el precio del pasaje, de 9.50 a 14 pesos, para quienes no obtengan la tarjeta electrónica que ofrece el gobierno de Jalisco.

“Convoquemos a que se sumen a la próxima manifestación el miércoles 7 de enero en punto de las 5.30 de la tarde para hacer una movilización ciudadana de todas las personas que son afectadas en la movilidad, principalmente por el aumento de más de 40% al transporte público”, dijo.

Jorge Carlos Ruiz subrayó que la protesta en contra del incremento al precio del pasaje, no es un asunto partidista, por lo que debería sumarse la mayor cantidad de usuarios del transporte urbano en el Área Metropolitana de Guadalajara. Otro convocante es el Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana y también se van a sumar integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

“Invitamos a toda la ciudadanía. Es totalmente apartidista, es una iniciativa ciudadana, en donde invitamos a toda la sociedad civil organizada, a todos los colectivos a que se sumen y si hay más manifestaciones también estaremos apoyando, porque tenemos que hacer una sinergia en contra de los abusos que está haciendo el gobernador Pablo Lemus”, indicó.

El trayecto de la marcha será con punto de salida en el parque Revolución o parque Rojo para llegar a la plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno.

“Saldremos a las 5.30 del parque Rojo, en Juárez y Federalismo hacia Palacio de Gobierno, ese sería el recorrido, muy corto, pero sí debe ser algo sustancioso, en una hora donde las personas que se mueven se den cuenta que también la gente que tiene que usar el TP se ven afectados todos los días por ese tiempo que tardan en hacer la movilidad”, apuntó.

Jorge Carlos Ruiz aseguró que si hay elementos legales para que un juez federal otorgue una suspensión que frene la decisión del incremento a la tarifa del transporte.