Líder legislativo de Morena advierte que gobierno estatal debe exigir mejor frecuencia de paso en las rutas

Miguel de la Rosa, líder legislativo de Morena. Se necesitarán $1,200 millones para subsidiar la tarifa del transporte en 2026.

La tarifa del transporte público sí debe ser subsidiada al usuario. En eso está de acuerdo la bancada de Morena en el Congreso local. Sin embargo, el coordinador parlamentario, Miguel de la Rosa Figueroa, advirtió que no comparten el mecanismo para que el subsidio se entregue al transportista, ni tampoco que la tarifa social establecida en 11 pesos para 2026 se haga efectiva con la obtención de una tarjeta electrónica de débito.

El líder de los diputados morenistas dijo que el Comité Técnico Tarifario se extralimitó en sus atribuciones y no debió aumentar la tarifa de 9.50 a 14 pesos, en los siguientes cinco años. Lo que establece la ley es que se autorice el precio del pasaje del año siguiente.

Además, subrayó que el subsidio otorgado por el gobierno de Jalisco a los camioneros en 2025 se maneja en forma poco transparente.

“Hay un problema en la asignación presupuestal que está haciendo el gobernador, porque no sabemos de que partida en específico se vaya a tomar el recurso. Sí creemos que el transporte público se debe de subsidiar por el gobierno del estado y debe buscarse que se preste el servicio al costo más accesible a la ciudadanía, pero no tenemos claridad de dónde el gobernador vaya a tomar el recurso para poder fondear ese subsidio en el que estaríamos de acuerdo, para poderle facilitarle a los ciudadanos el costo más bajo posible al transporte”, expresó.

Miguel de la Rosa subrayó que el gobierno de Jalisco tiene que establecer compromisos con los empresarios transportistas en dos temas fundamentales para los pasajeros: en mejorar la frecuencia de paso de las unidades y en garantizar que el servicio nocturno no falle, pues a las 10 de la noche ya no hay unidades en ruta.

“Hoy mucha gente tiene un problema de que no tiene rutas disponibles o la frecuencia con la que estas pasan, no atienden las necesidades de las personas y evidentemente las condiciones de desatención y descuido de las propias unidades del transporte que, con su condición de uso tienen una condición de ineficiencia. Creo que hoy es oportuno que el gobierno del estado reflexione y asuma su responsabilidad como el principal garante del servicio y se involucre -ahora sí- en la apertura de rutas en condiciones de frecuencia, de calidad y de costo”, enfatizó.

El legislador morenista precisó que en el Presupuesto de Egresos 2026 del gobierno de Jalisco, el Congreso aprobó la partida “Apoyo a las personas usuarias y modernización del transporte público en Jalisco”, de 966 millones de pesos. Sin embargo, el gobernador Pablo Lemus anticipó que asignará 1, 200 millones de pesos para que se pague el subsidio de tres pesos en cada viaje. La pregunta que hizo De la Rosa es ¿de dónde saldrán los 240 millones de pesos que harán falta?.