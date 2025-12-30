Tlajomulco cierra 2025 con inversión histórica en infraestructura: Gerardo Quirino

Tlajomulco de Zúñiga cerró el año 2025 con un balance positivo en materia de infraestructura, movilidad y desarrollo social, informó el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, quien afirmó que el próximo año continuará la política de inversión histórica que ha distinguido a su administración.

Al presentar un resumen de resultados, el alcalde subrayó que el impulso a la obra pública, la renovación de infraestructura en distintas zonas del municipio y el fortalecimiento de programas sociales se consolidaron como los ejes principales de su gobierno.

Detalló que durante 2025 se puso en marcha un paquete de obras estratégicas, entre las que destacan la construcción de nuevos Centros Administrativos, una Cruz Verde, la nueva sede de la Comisaría, así como múltiples intervenciones de movilidad y urbanización en colonias, delegaciones y fraccionamientos.

Asimismo, destacó que la inversión en infraestructura superó los 2 mil 200 millones de pesos, cifra sin precedentes para Tlajomulco.

Tlajomulco cierra 2025 con inversión histórica en obra (Cortesía)

“Fue un año lleno de mucho trabajo. Estamos muy contentos de poder seguir avanzando en los temas que nuestro municipio necesita, con una inversión histórica de 2 mil 200 millones de pesos en infraestructura y obra pública, con proyectos tan importantes como nuestros nuevos Centros Administrativos, la nueva Cruz Verde que estamos construyendo y la nueva Comisaría”, expresó el presidente municipal.

En el ámbito social, Gerardo Quirino resaltó que programas como Salud Cerca de Ti se consolidaron como referentes a nivel estatal, al acercar atención médica, estudios y medicamentos a miles de familias del municipio.

También destacó el fortalecimiento de los apoyos al campo, el impulso a los microcréditos y la consolidación del programa Siempre Hay Chamba, mediante el cual se brindaron oportunidades de empleo temporal, vales de despensa y participación comunitaria en acciones de mejora del entorno urbano, además del fortalecimiento de la economía local a través de los Tlajovales.

Finalmente, el alcalde adelantó que para 2026 ya se cuenta con un Presupuesto de Egresos con sentido social, que permitirá dar continuidad a las obras estratégicas, mejorar el equipamiento público y reforzar los programas que atienden de manera directa las necesidades más apremiantes de la población.

Aseguró que su administración mantendrá el ritmo de trabajo y seguirá avanzando con una distribución equitativa de los recursos para todas las zonas del municipio.