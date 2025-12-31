Clausura Guadalajara negocios por exceso de ruido

Como parte de los operativos permanentes para atender denuncias ciudadanas por ruido excesivo, la Dirección de Inspección y Vigilancia del Gobierno de Guadalajara clausuró un establecimiento en la Colonia Americana por rebasar los niveles de sonido permitidos por la Norma Oficial Mexicana.

Durante el operativo anti-ruido realizado la noche del martes, personal municipal detectó que el negocio denominado Casa Clover Lawn superaba los 65 decibeles establecidos en la NOM-081-SEMARNAT/1994, motivo por el cual se procedió a la colocación de sellos de clausura.

La medición del nivel de sonido se realizó desde el exterior del establecimiento, a un metro y medio del ingreso, conforme a los lineamientos de la norma, detectándose que el volumen de la música grabada excedía los límites permitidos.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, el nivel máximo de ruido autorizado es de 65 decibeles en un horario de 6:00 a 22:00 horas, mientras que en horario nocturno, de 22:00 a 6:00 horas, el límite se reduce a 62 decibeles.

Tras la clausura, el negocio ubicado en Avenida La Paz 1811 deberá suspender operaciones, permitiéndose únicamente el ingreso y salida del velador mientras se resuelve su situación administrativa.

Como parte del mismo operativo, la Dirección de Inspección y Vigilancia supervisó diversos establecimientos en la Colonia Providencia, donde, al momento de la medición, se constató que cumplían con los niveles de ruido permitidos por la normativa ambiental.

No obstante, durante la revisión de documentación del establecimiento La Casa de los Platos, se detectaron irregularidades administrativas, entre ellas la falta de contrato para la recolección de residuos, así como otras omisiones, por lo que se iniciaron los procedimientos correspondientes.

El Gobierno de Guadalajara reiteró su compromiso con las y los tapatíos para atender las denuncias relacionadas con ruido excesivo y mantener el orden en la ciudad, mediante supervisiones permanentes en zonas habitacionales y comerciales.

Las denuncias vecinales pueden realizarse al teléfono 331-201-6070 o a la línea de atención ciudadana 070. Asimismo, se encuentra disponible el canal de WhatsApp GuaZap, al número 333-610-1010, donde se solicita reportar el incidente, adjuntar una fotografía y compartir la ubicación del lugar.