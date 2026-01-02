Hubo atención rápida para pagar el estimado anual 2026 del agua potable

Están regalando regaderas ahorradoras a quienes pagan el estimado anual del servicio. Se hace una fila adicional en un módulo.

Sin aglomeraciones, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) comenzó el cobro del estimado anual del servicio de agua para 2026.

En las oficinas centrales situadas en el cruce de las avenidas R. Michel y González Gallo, hubo filas moderadas y la atención fue ágil.

Aracely Ayala pagó un poco más por el estimado anual para 2026, en comparación con el año anterior.

“Ahora sí que vengo ahora para tener un compromiso menos, una bronca menos. Así es. Sí aumentó el precio del agua también, pagué como 200 o 300 pesos más. Aquí en el SIAPA fue rápido”, dijo.

Hay que recordar que el SIAPA aplicó un aumento de 9.6% en sus tarifas, a partir del mes de julio, luego de tres años sin aumentos. Por ello, algunos usuarios hasta ahora perciben el aumento al pagar todo el año 2026.

“Sí hubo un aumento en la tarifa. No es mucho, voy a pagar 5 mil 274 pesos y el año pasado pagué como 4 mil 800 pesos. Llevo diez minutos formado y todo va rapidísimo”, explicó.

Gustavo Mendoza, vecino de Miravalle observó también una mejor atención que en el 2025.

“Yo creo que me van a atender en un máximo de media hora, sí es rápido. Después de tanto tiempo que he venido a pagar creo que es un momento muy eficiente.

-¿Del año pasado a este tuvo un aumento su recibo o es el mismo pago?, se le preguntó.

-Es semejante el pago, no es tanta la diferencia”, respondió.

Algunos adultos mayores se vieron sorprendidos porque les piden nuevos requisitos para que se les aplique 50% de descuento. David Paz Ceja, vecino colonia Villahermosa explicó lo siguiente:

“La semana pasada vine y me pedían nada más el INE en original y copia y me pedían el CURP actualizado. Y resulta que ahorita me piden un chorro de papeles. Piden predial actualizado, el INE, el CURP y credencial del INAPAM”, precisó.

La buena noticia es que a quienes pagan en forma anticipada todo el año, les regalan una regadera ahorradora de agua, tras mostrar el recibo respectivo, en un módulo contiguo, en el que hay que hacer otra fila.

El horario del SIAPA es de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados es de 8 a 1 de la tarde.