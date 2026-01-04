Miles de feligreses acuden a su cita anual con los Santos Reyes de Cajititlán, Jalisco

Iglesia de los Santos Reyes de Cajititlán, municipio de Tlajomulco. Ahí residen las esculturas originales de Melchor, Gaspar y Baltazar.

La fiesta religiosa en honor a los Santos Reyes en Cajititlán, municipio de Tlajomulco, sigue vigente, tras más de 400 años de tradición.

Miles de visitantes, entre feligreses y turistas llegaron este fin de semana al poblado que está junto a la laguna y acudieron a hacer peticiones y pagar mandas por favores recibidos.

Durante los diez días de festividades se realizan mañanitas, misas, peregrinaciones y danzas en el atrio del templo, que data de 1777, donde residen las esculturas originales de los tres reyes.

Juana Huerta es nativa de Cajititlán y cada año acude a dar gracias a los santos: “Tenemos mucha fe porque nos ha hecho muchos milagros. Hemos pedido en la familia por personas que tenemos enfermas y los han sanado y los han aliviado. Nos han dado muchas bendiciones, eso es lo que agradecemos a Dios y a los Santos Reyes. Este año que viene que nos de más prosperidad, más salud, que estemos bien toda la familia, verdad; sobre todo”, expresó.

A la fiesta de los Reyes Magos llegan personas del Área Metropolitana de Guadalajara y de diversas regiones de Jalisco, así como de estados vecinos.

Algunos llegan por primera vez a conocer Cajititlán, su laguna y los Santos Reyes. Es el caso de Jonathan Sandoval, visitante de Zapotlanejo.

“Es la primera vez que venimos, está cerquita y queríamos venir a ver como estaba todo. Está bonito el ambiente y todala gente que se viene peregrinando de varias partes del país o por lo menos de aquí de Jalisco. Somos católicos, pero solo venimos a conocer. Me llama la atención tanta gente que hay, no me imaginaba que hubiera tanta gente”, explicó.

Los grupos de danzantes acompañan la fiesta de los Santos Reyes, año con año. Algunos, como don José Guadalupe González, tienen tradición de tres generaciones. Él tiene 44 años como danzante y comenzó desde que tenía 7 años de edad. El grupo Danza Regional Zacatecas lo integran 18 personas de su familia, entre ellos algunos de sus nietos.

“Lo que pasa es que nosotros la mayoría debemos ‘mandas’ y yo lo traigo de herencia de mis padres. El que a mi me enseñó era de 1927 y el que a él lo enseñó era de 1886, entonces, nosotros tenemos el antecedente desde Fresnillo, agarramos gente de Loreto, de Fresnillo y sus alrededores. Ahorita yo ya me quedé con el grupo, yo traigo la herencia de allá, por eso nosotros no traemos penacho, traemos sombrero”, dijo.

Los santos Melchor, Gaspar y Baltazar atraen a cerca de un millón y medio de visitantes desde el 31 de diciembre y hasta el 8 de enero. El día central es el 7 de enero, cuando las figuras de los tres reyes magos recorren las calles del pueblo y salen a pasear en lanchas por la laguna, con el propósito de pedir para que haya un buen temporal.

El Gobierno de Tlajomulco realiza un operativo de seguridad y vialidad en torno a la Fiesta de Reyes. La síndico Thania Morales, informó que existen alrededor de 40 estacionamientos abiertos al público, ya que el ingreso en auto al poblado se restringe, ya que las calles son muy angostas.