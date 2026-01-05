Implementan operativo especial de movilidad por celebración de los Santos Reyes en Cajititlán

El Gobierno de Tlajomulco, a través de la Dirección de Movilidad, implementará un operativo especial de seguridad vial con motivo de la tradicional celebración de los Santos Reyes en Cajititlán, festividad que se desarrolla del 31 de diciembre al 8 de enero y que congrega a miles de visitantes.

Como parte del dispositivo, se instalaron ocho filtros de control vial en puntos estratégicos de la localidad, los cuales operarán de 7:00 a 24:00 horas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de peatones y peregrinos, mantener el orden y agilizar la circulación vehicular durante los días de mayor afluencia.

La dependencia informó que se aplicarán cierres viales parciales y temporales en la zona centro de Cajititlán para permitir el desarrollo de los recorridos tradicionales, tanto diurnos como vespertinos. El miércoles 7 de enero será el día con mayor concentración de visitantes, por lo que se reforzará la presencia operativa y los dispositivos de control.

Ese día se realizará el recorrido emblemático de las imágenes de los Santos Reyes, que parte de la parroquia, recorre diversas calles de la delegación y culmina con el traslado de las imágenes por la laguna y su posterior regreso al templo.

Para facilitar la movilidad interna, el ingreso vehicular de residentes se realizará mediante tarjetón, mientras que los visitantes deberán utilizar únicamente los espacios de estacionamiento autorizados. En total, se habilitaron al menos 44 zonas de estacionamiento para evitar congestionamientos y sanciones.

La síndica municipal, Thania Morales, destacó la importancia cultural y religiosa de esta festividad y subrayó el trabajo preventivo y coordinado de las autoridades para garantizar la seguridad de los asistentes.

Señaló que el recorrido terrestre tiene una duración aproximada de dos horas, el trayecto en lancha cerca de una hora, y que durante el recorrido náutico se contará con alrededor de 30 embarcaciones para acompañar de forma segura a las imágenes por la laguna.

La celebración de los Santos Reyes en Cajititlán cuenta con más de 400 años de historia, es la cuarta festividad con mayor afluencia en Jalisco y la más importante del estado que no es de carácter mariano.