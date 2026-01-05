Inició 2026 igual que como cerró 2025: casos de alto impacto dejan 16 muertos y 7 heridos

El 29 de diciembre una mujer y su hijo fueron atacados a tiros en Zapotlanejo; ella murió. FOTO: Redes sociales

El ataque a gran escala perpetrado por un comando de 30 hombres que realizaron casi 2 mil disparos para asesinar al empresario del Mercado de Abastos de Guadalajara, Alberto Prieto Valencia, fue tan sólo el comienzo de una semana que dejaría un saldo fatal en Jalisco.

Para efectuar el atentado en contra del comerciante, dueño de bodegas, se puede decir que fue preparado un ejército de sicarios, quienes hicieron labores previas en la zona donde cometieron el crimen y se prepararon incluso utilizando drones.

Es obvio que sabían que la persona a quien le arrancarían la vida, era custodiada por siete guardaespaldas con instrucción militar, pues entre ellos había militares en retiro.

El asesinato se concretó la mañana del lunes 29 de diciembre, cerca de las 10:20 horas, cuando Prieto Valencia y su hija Sara, de 16 años, circulaban en un Lamborghini Urus, color naranja, por la Avenida Topacio, cerca de la Calle Brillante, en los límites de Residencial Victoria y la Colonia Santa Eduviges, en donde fueron atacados por sicarios que viajaban en camionetas.

El auto de las víctimas quedó con las huellas de las ráfagas FOTO: Redes sociales

Los siete escoltas del comerciante, oriundo de veracruz, quienes iban en otros dos vehículos, tuvieron poco margen de reacción y aunque se enfrentaron con los agresores, la superioridad numérica de éstos los venció tras una refriega con ráfagas de fusil que según testigos duró entre 10 y 15 minutos.

El saldo fue de tres personas muertas, contando a Prieto Valencia, su hija adolescente y a uno de los guardaespaldas. Cuatro escoltas quedaron lesionados.

OTRO EMPRESARIO EJECUTADO

El mismo lunes 29 de diciembre fue hallado el cadáver del empresario del ramo tequilero Adrián Corona Radillo, después de que dos días antes, fuera privado de la libertad por un grupo de sujetos que lo interceptaron cuando iba con sus familiares hacia Puerto Vallarta.

El industrial transitaba por la carretera y en el crucero Los Volcanes, del municipio de Atenguillo, le cerraron el paso y tras despojarlo a él y a sus acompañantes de varias de sus pertenencias, se lo llevaron por la fuerza.El hombre dedicado a producir y comercializar bebidas formaba parte de una compañía ubicada en Tonaya, Jalisco. Dos días después de que lo privaron de la libertad, apareció muerto, presuntamente con heridas de arma de fuego, en las proximidades del mismo lugar de donde se lo habían llevado.

MATAN A MUJER EN ZAPOTLANEJO; LA LIGAN CON CÁRTEL DE SINALOA

La tarde del 29 de diciembre, alrededor de las 15:00 horas, fue asesinada una mujer en un restaurante de mariscos situado cerca del cruce de Hidalgo y la Carretera a Zapotlanejo, en ese municipio.

La víctima, identificada extraoficialmente como Esmeralda Janeth Fabián, fue herida de bala junto con un hombre de unos 20 años de edad, quien sería hijo suyo, el cual sobrevivió.

Medios de comunicación de Baja California han señalado que la mujer muerta era de Tijuana y se le conocía como “La lic Esmeralda”.

Se dice que tendría vínculos con el Cártel de Sinaloa y que un hombre también ligado a esa mafia fue asesinado el pasado 28 de diciembre en Acaponeta, Nayarit.

MATAN A ABUELA Y NIETO EN EL CERRO DEL GATO

El martes 30 de diciembre, por la mañana, se registró un doble asesinato que si bien, no tiene indicios de relación con la delincuencia organizada, está siendo investigado como un caso de alto impacto. Se trata del fallecimiento de una mujer de entre 60 y 65 años, a quien privaron de la vida junto con su nietecito de 4 años. La fémina presentaba tres heridas en el cuello hechas con arma blanca; el niño fue ultimado de un golpe en el cráneo.

El suceso tuvo lugar en una finca de la Colonia Rural, en los límites de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, cerca del denominado Cerro del Gato. Fue la mamá del menor quien halló a su hijo y a su madre ya sin vida.

CADÁVER EN CAJITITLÁN

También el martes 30, en Cajititlán, municipio de Tlajomulco, fue localizado el cadáver de un hombre envuelto en una cobija y quien tenía un disparo en la cara.

LE DISPARAN EN SANTA TEPETITLÁN Y QUEDA MUERTO EN BUGAMBILIAS

La tarde del 31 diciembre, un joven de 18 años y una mujer de 20 viajaban en un auto Mazda 2, color plata, modelo 2023, cuando en el cruce de Carretera a Santa Ana y Prolongación La Calma, en Santa Ana Tepetitlán, fueron atacados a balazos por un par de sujetos en motocicleta.Los tiros hicieron blanco en el joven, por lo que la dama que iba con él tomó el volante y se trasladó a Ciudad Bugambilias, al parecer para ir en busca de atención, pero el agredido quedó sin vida en la confluencia de las calles Remanso del Mapache Oriente y Circuito del Lince Oriente, en la referida colonia residencial de Zapopan.

UN PAR DE ASESINATOS MÁS

El jueves primero de enero un hombre fue hallado muerto con alrededor de siete impactos de bala, en las cercanías del plantel CECYTEJ de Santa Anita, mientras que otro masculino fue atacado y quedó sin vida, en una torre de departamentos del fraccionamiento Los Cántaros, municipio de Tlajomulco de Zúñiga; se dijo que la agresión fue presenciada por una mujer embarazada, pareja de la víctima.

MATAN A DOS EN BALCONES DEL CUATRO; MUJER QUEDA GRAVE

Poco antes del mediodía del viernes 2 enero dos hombres perdieron la vida al ser atacados a tiros en el cruce de las calles Aura Méndez y Diego Montenegro, en la Colonia Balcones del Cuatro, del municipio de Guadalajara.

Los autores de la agresión también hirieron a una mujer que tuvo que ser internada.

CADÁVER EN EL MANTE

Ese mismo día fue encontrado con partes calcinadas, el cadáver de un hombre en las proximidades de Periférico Sur y Calle Los Gavilanes, de la Colonia El Mante, municipio de Zapopan.

TRATARON DE MATARLO EN NOVIEMBRE; LO CONSIGUIERON EN ENERO

El 3 de enero, alrededor de las 17:00 horas, en las canchas de futbol denominadas Campo San José, y que se encuentran en el cruce de Miguel Borja y Rafael Castro, en la Colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, fue asesinado un hombre cuya familia es propietaria de dicho lugar.

Los dueños de las canchas estaban en espera de que les surtieran ciertos productos que expenden ahí; entonces se presentó un hombre al que confundieron con un vendedor, el cual disparó a quemarropa en contra de la víctima, quien tenía 36 años y recibió casi una decena de tiros. El agresor huyó a toda prisa, mientras el hombre al que baleó quedó sin vida.

En las primeras indagatorias se estableció que el ahora fallecido ya había sido agredido a balazos en el mes de noviembre en el mismo lugar, pero sólo quedó herido en una mano.

LO HALLAN SIN VIDA EN SU DEPARTAMENTO

El domingo 4 de enero, en una finca situada en la confluencia de las calles Valle Negro y Valle Cerezo, del Fraccionamiento Valle de Tejeda, en Tlajomulco, fue encontrado asesinado un hombre, al parecer morador del sitio.

El cuerpo sin vida tenía lesiones de arma de fuego en el abdomen.

OTROS CASOS

Aparte, la mañana del sábado 3, un policía de Tonalá que labora como guardaespaldas en sus días libres, se enfrentó a un presunto ladrón y lo mató.

Todo sucedió en la Autopista Guadalajara-Zapotlanejo, cerca del cruce con Calle Lucio Cabañas, en la Colonia Santa Cruz de las Huertas, luego de que el agente municipal se detuvo a cambiar una llanta que se le averió a su coche.

En ese momento se presentó un sujeto que lo amagó con una pistola para robarle el automóvil pero el policía también desenfundó su arma y tras un tiroteo ambos quedaron lesionados.

El elemento policiaco fue internado en el IMSS con lesiones de cierta consideración, en tanto que el presunto ladrón murió con un balazo en la cabeza en un hospital de la cabecera municipal tonalteca.

Por el modus operandi y el lugar en donde ocurrió el hecho, se especula que el señalado como ladrón era el mismo que la madrugada del viernes 2 de enero intentó asaltar a una familia que cambiaba una llanta en la Maxipista de Tonalá, y al forcejear con el conductor del auto ponchado, soltó un disparo que hirió en el cráneo a un niño de 7 años, a quien se reportaba como muy grave y entró desafortunadamente a la lista de personas heridas de bala en la semana que recién finalizó.

“SUICIDIO AMPLIADO”

A la larga lista de crímenes de la semana, habría que agregar el caso de una joven de 27 años y de su hija de 5 años que murieron en una casa del cruce de las calles Villa Corona y Zapotiltic, de la Colonia Lomas del Laurel, en Tonalá, en donde aparentemente, la mayor de edad ingirió pastillas para intoxicarse, de las que también le dio a su pequeña hija. En el argot policiaco este tipo de asuntos son conocidos como “suicidios ampliados”.

En relación con los hechos, que fueron registrados la noche de este domingo 4 de enero, existían antecedentes de depresión y tentativa de suicidio.